現年59歲的1989年港姐亞軍朱潔儀（Donna），近日作客由伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室2》。席間她大談當年選美及拍劇秘聞，更獲堪輿學家唐碧霞師傅即場批算八字，揭開多年單身之謎；在遊戲環節中，她更大膽將同屆冠軍陳法蓉「降級」。

朱潔儀近日作客HOY節目《九運會客室2》。（YouTube@HOY媒體網絡）

參選港姐遭媽媽潑冷水

朱潔儀自爆早年曾有親戚打入港姐準決賽，惟媽媽卻不覺得女兒漂亮，常拿該親戚作比較：「好多親戚都靚過你。」當年她打算參選時，更遭媽媽大潑冷水：「人哋都唔得，你點會得呀？」又擔心她落選「好肉酸」。幸好父親鼓勵她多嘗試及學習新事物，當時正在大專讀一年級、兼職做模特兒的她，最終在父親支持及家姐提名下報名。比賽期間，她曾接獲一名30強落選佳麗來電，聲稱已有內定賽果並勸她退選，但她未有理會，最終順利奪得1989年香港小姐亞軍入行。

朱潔儀獲1989年香港小姐亞軍入行。（TVB圖片）

獲男主角贈「傳家之寶」示愛

入行後鮮有緋聞的朱潔儀，澄清自己不乏追求者，更透露初出道拍大製作時，曾獲男主角主動示愛，對方更送上一個宣稱是「由細戴到大、傳家之寶」的護身符。不過性格謹慎又帶點遲鈍的她，因覺得禮物太貴重和古舊而婉拒退還。即使男方曾約她放假睇戲，她亦完全接收不到愛意：「咁我又get唔到，同埋以前其實係，開06去到深夜2、3點，我真係好需要睡眠。（你隔咗幾年先知原來佢追你？）即係之後諗下。（你對佢有無興趣？）有興趣，瞓少兩粒鐘都去啦。」

朱潔儀單身多年。（IG@donnachu12）

唐碧霞批犯「姊妹爭夫」格

談及單身至今的原因，朱潔儀坦言受處女座性格影響，對伴侶要求極高，看重溝通與上進心，且最怕被男方大聲呵斥或責罵，會因此委屈落淚，故擇偶時分外謹慎。同場的唐碧霞師傅則從八字剖析，指其命格桃花星極強，身邊男士多為「貴人」且條件非凡，富二代及名門公子的追求從未間斷；但因命犯易陷三角關係的「姊妹爭夫」格，以及具戲劇性的「戊癸合而不化，必嫁白頭郎」命格，配對傳統「正常姻緣」極難開花結果，必須尋找曾結婚或離婚、年齡比她大十年或以上（或年輕很多），又或是異地姻緣等「不正常姻緣」方可化解。

朱潔儀被批犯「姊妹爭夫」格。（YouTube@HOY媒體網絡）

重排港姐三甲笑將陳法蓉貶做亞軍

節目尾聲，李凱賢要求她重排1989年港姐三甲（冠軍陳法蓉、亞軍朱潔儀、季軍梁佩瑚）。朱潔儀直言：「每個女仔都有冠軍夢想，如果嘛，咁……我覺得任何人，女仔啦，都有個夢想㗎嘛，可能夢想做冠軍呀，係咪先？」被追問會否將自己擺在第一名時，她毫不猶豫承認：「係呀！係呀！」至於亞、季軍位置，她笑言：「之前冠軍就擺亞軍，跟住第三唔變咁囉。」幽默將陳法蓉「降級」。隨後被問及遇上沉船意外要推誰落水，她委婉表示梁佩瑚水性一般、自己亦不諳泳術，並大讚陳法蓉泳術精湛：「我知道佢（梁佩瑚）好似麻麻哋水嘅，咁我自己渣……咁我知道Monica係好叻，應該佢係參加好多游泳比賽嘅，同埋所以佢個身形咁好嘅……返去仲快過我哋坐船添呀！」

1989年港姐三甲：冠軍陳法蓉、亞軍朱潔儀、季軍梁佩瑚。（網上圖片）