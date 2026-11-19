無綫（TVB）59周年台慶劇《璀璨之城》早前圓滿落幕，高海寧（高Ling）在劇中飾演「洪海允（Alice）」演技大爆發，與張智霖的對手戲張力十足，成功掀起全城熱話，更令她成為今屆「視后」大熱人選。雖然近期忙於宣傳新劇及籌備台慶活動，但一向熱心公益的高海寧依然不忘回饋社會，近日親自率領她早年創立的義工團隊「Team Samm」出動，先後到訪長者中心及兒童活動室，與一眾老友記及小朋友度過溫馨滿載的一天。

高海寧率「Team Samm」做義工探長者。（IG＠sammkoling）

溫柔拂面。（IG＠sammkoling）

從後溫柔地緊抱婆婆，甚至親暱地把臉頰貼向對方。（IG＠sammkoling）

高海寧俯下身平視傾偈勁貼心

從曝光的探訪片段可見，高海寧當日紮起俏皮麻花辮，穿上印有蝴蝶標誌的「Team Samm」紫色團服配黑色闊腳褲，打扮簡約又不失活力。在長者中心內，高海寧完全沒有半點明星架子，為了方便與坐輪椅的婆婆交談，她特意全程俯下身子，雙手輕輕握著婆婆的手，保持平視角度細心聆聽對方說話，期間不時露出燦爛甜笑，畫面相當有愛。

在合照環節，高海寧更與戴眼鏡的婆婆一同舉起雙手「派V」賣萌。影完相後，她隨即從後溫柔地緊抱婆婆，甚至親暱地把臉頰貼向對方。除此之外，高海寧又拖實另一位婆婆的手在電視機前大唱懷舊金曲，並貼心地將咪高峰遞到婆婆嘴邊合唱。隨後眾人圍成一圈玩傳沙灘波遊戲，高海寧全程拍手歡呼、笑聲不斷，令現場氣氛變得熱鬧又溫馨。

全程踎低平視握婆婆手。（IG＠sammkoling）

陪婆婆玩遊戲。（IG＠sammkoling）

高海寧化身「大細路」玩彩虹傘

除了關懷長者，高海寧與義工團隊亦特別為一班小朋友舉辦生日派對。活動室內掛滿長頸鹿、蜜蜂、大象、鱷魚等可愛動物造型氣球，牆上貼有「HAPPY BIRTHDAY 生日快樂」橫額，地上更整齊擺放了多盒大型戰車及軍事玩具套裝作為生日禮物。遊戲期間，高海寧化身「大細路」，與義工及小朋友一同拉起七彩「彩虹傘」上下揮動，更踎低身鑽入傘底與孩子們玩捉迷藏，笑得比小朋友還要開心。大合照時，高海寧跪在中間位置，一手攬着捧住手繪生日卡的小女孩，一邊對鏡頭擺出可愛手勢，與一眾小朋友打成一片。

化身「大細路」玩彩虹傘。（IG＠sammkoling）