無綫年度盛事《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）隆重舉行，原本逾200位藝員傾巢而出賀台慶，不過在台慶大日子當日卻突然傳出人事變動，被《香港01》獨家揭發與TVB導演當街親熱的「東張女神」俞可程（Kanis），最新傳出今晚臨時「無影」，不但不用參與原定的表演環節，更疑為避風頭而全面缺席今晚台慶盛典。

俞可程繑實男方手臂。（受訪者提供）

俞可程傳遭緊急飛出本次台慶。（IG@kanissyu）

官方紅地氈名單原本榜上有名

《萬千星輝賀台慶》大會原定於今晚17時45分在將軍澳電視城一廠停車場舉行藝員紅地氈進場儀式，在逾200位出席藝員名單中，亦清楚列有「俞可程」的名字，排在周嘉洛、吳偉豪及林俊其等藝人之後，與阮嘉敏、郭珮文等人同列。

此外，俞可程早前亦已為今晚台慶的序幕跳舞環節進行拍攝及排練。她日前受訪時曾表現興奮，指經歷過「魔音女團」的跳唱訓練後，覺得今次台慶舞步相對簡單，不再像以往擔心甩舞步而企在後排，更笑言即使跳錯大家亦會跳得整齊，期望將開心氣氛帶給觀眾。豈料距離開騷尚餘數小時，卻突然傳出她被抽起表演兼缺席的消息，令外界大感意外。

今早被爆街頭繑手攬錫 10日前仍堅稱「單身」

風波源於《香港01》今早（19/11）的獨家報道，有報料者提供現場照片，指目擊疑似俞可程的女子於本月5日晚在天盛苑一帶，與一名戴眼鏡男子在私家車旁有身體接觸，落車後女方全程繑實男方手臂並肩而行，期間更被指有「摸」及「錫」等親熱舉動，表現旁若無人。消息指該名眼鏡男為TVB導演，有報料者聲稱男方疑似已有家室，令俞可程捲入「小三」疑雲，惟亦有消息人士透露男方已離婚。另有傳該導演一直暗中傾慕俞可程，甚至疑曾動用職權，將原本未有機會的她安排加入《魔音女團》節目。

俞可程日前出席《TVB節目巡禮2027》受訪時，仍對外堅稱該名導演只是「工作伙伴」，解釋外出僅為拍攝及剪輯廣告的公事，並再次強調「其實我係單身嘅」。如今親密照流出令其「單身宣言」備受質疑，盛傳無綫為免緋聞焦點模糊今晚台慶氣氛，決定將她低調抽起，而俞可程本人至今亦未就缺席傳聞作出公開回應。