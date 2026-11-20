由楊超越與前韓國男團NCT及威神V（WayV）成員董思成（Winwin）主演的青春劇《今天是太陽雨》，自2026年11月6日在芒果TV及Netflix同步開播以來熱度持續攀升。劇集講述兩名背負家庭創傷與心理陰影的生物系大學生互相救贖的故事。



然而，劇集熱播卻將董思成推上風口浪尖：他一方面憑角色演技吸納逾百萬新粉絲，另一方面卻因劇中親密戲份及情侶檔宣傳攻勢，觸發大批偶像派粉絲集體「脫粉」（不再支持並取消追蹤）。告別十年男團生涯全面轉型演員，對他而言究竟是得是失？



由楊超越與前韓國男團NCT及威神V（WayV）成員董思成（Winwin）主演的青春劇《今天是太陽雨》，自2026年11月6日在芒果TV及Netflix同步開播以來熱度持續攀升。（微博@今天是太陽雨官微）

《今天是太陽雨》講述兩名背負家庭創傷與心理陰影的生物系大學生互相救贖的故事。（微博@董思成WINWIN）

《今天是太陽雨》的熱播卻將董思成推上風口浪尖。（網上圖片）

韓團十年屢陷文化夾縫 今年7月合約期滿正式退團

董思成1997年出生，2016年隨韓國SM娛樂（SM Entertainment）旗下男團NCT 127出道，2019年加入中國分隊威神V（WayV）。他在韓國發展期間，常因單曲及舞台鏡頭分配極少引發支持者不滿，早年直播時提及內地電影亦曾捲入韓國網絡爭議，在兩地文化夾縫中動輒得咎。

董思成1997年出生，2016年隨韓國SM娛樂（SM Entertainment）旗下男團NCT 127出道，2019年加入中國分隊威神V（WayV）。（微博@WayV_official）

董思成在韓國發展期間，常因單曲及舞台鏡頭分配極少引發支持者不滿。（微博@WayV_official）

董思成早年直播時提及內地電影亦曾捲入韓國網絡爭議，在兩地文化夾縫中動輒得咎。（微博@WayV_official）

事實上，董思成的事業重心近年已逐步轉移。他早於2021年在內地成立個人工作室，自2024年起更以「個人行程衝突」為由，長時間缺席組合的新碟籌備、宣傳活動及巡迴演出，當時已引發大批偶像派粉絲不滿；他抽身離隊期間，專注拍攝《五福臨門》、《良陳美錦》等古裝劇，憑古裝扮相獲網民大讚極具神韻。

董思成自2024年起更以「個人行程衝突」為由，長時間缺席組合的新碟籌備、宣傳活動及巡迴演出，當時已引發大批偶像派粉絲不滿。（微博@WayV_official）

董思成抽身離隊期間，專注拍攝《五福臨門》。（《五福臨門》劇照）

董思成專注拍攝《良陳美錦》古裝劇，憑古裝扮相獲網民大讚極具神韻。（《良陳美錦》劇照）

直至今年7月8日，SM娛樂與董思成個人工作室同步發出公告，宣布雙方專屬合約（計及練習生時期逾十年）於2026年7月9日正式期滿，雙方一致決定不再續約；董思成全面結束NCT、NCT 127及威神V（WayV）所有團體活動，演藝事務由工作室獨立營運，其微博認證亦隨之由組合成員改為「演員、歌手」。

直至今年7月8日，SM娛樂與董思成個人工作室同步發出公告，宣布雙方十年專屬經紀合約已於7月9日正式期滿，不再續約。（微博@董思成WINWIN）

董思成全面退出NCT、NCT 127及WayV所有團體活動。（微博@董思成WINWIN）

董思成的演藝事務由工作室獨立營運，其微博認證亦隨之由組合成員改為「演員、歌手」。（微博@董思成WINWIN）

Netflix新劇熱播惹議 情侶檔宣傳過度觸發脫粉潮

《今天是太陽雨》在Netflix及內地平台同步上架後口碑不俗，劇中兩人拉扯領帶接吻的浪漫場口及親密戲份引發熱議；至結局篇前後，官方再密集釋出兩人在宣傳活動中擁抱轉圈、互戴頸鏈及戒指等甜蜜短片，引發部分偶像派粉絲強烈反彈。

《今天是太陽雨》在Netflix及內地平台同步上架後口碑不俗，劇中兩人拉扯領帶接吻的浪漫場口及親密戲份引發熱議。（微博@董思成WINWIN）

至《今天是太陽雨》結局篇前後，官方再密集釋出兩人在宣傳活動中的甜蜜短片，引發部分偶像派粉絲強烈反彈。（微博@董思成WINWIN）

一名自稱追隨多年的網民發文寫道：「這些女孩從前傾注了多少心血愛護他，陪他熬過初期各種嘲笑謾罵，這次卻被他親自趕走。」不少從男團時期便支持他的粉絲，難以接受偶像打破「單身獨屬感」的心理寄託，紛紛在社交平台上載取消關注（即取消追蹤／Unfollow）的截圖道別。從昔日「在韓團被指鏡頭少」到如今「宣傳新劇被批過度營造熒幕情侶形象」，背後實質是偶像「陪伴經濟」（粉絲付費換取情感陪伴的商業模式）與演員「戲劇專業」之間的劇烈碰撞。

不少從男團時期便支持他的粉絲，難以接受偶像打破「單身獨屬感」的心理寄託，紛紛在社交平台上載取消關注（即取消追蹤／Unfollow）的截圖道別。（網上圖片）

從昔日「在韓團被指鏡頭少」到如今「宣傳新劇被批過度營造熒幕情侶形象」，背後實質是偶像「陪伴經濟」與演員「戲劇專業」之間的劇烈碰撞。（網上圖片）

流失偶像粉卻吸納劇迷 實力演技拓長線戲路

短期而言，董思成流失了部分忠實偶像粉絲，更要承受輿論反噬；但從演藝生涯發展來看，這卻是一場必然的「粉絲結構洗牌」。畢業於中央戲劇學院表演系的董思成，在《今天是太陽雨》中憑紮實對白功力演活背負喪兄陰影的學霸「陳硯周」，不少新觀眾直言「看了十集才知他是偶像出身」。據統計，劇集播出期間全網有效播放量突破4.13億，董思成在微博、抖音及Instagram等社交平台累計新增粉絲逾120萬。

短期而言，董思成流失了部分忠實偶像粉絲，更要承受輿論反噬。（網上圖片）

從董思成的演藝生涯發展來看，這卻是一場必然的「粉絲結構洗牌」。（微博@今天是太陽雨官微）