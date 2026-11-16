《今天是太陽雨》明12點付費直通大結局！　Netflix觀眾遲4日收官

【Netflix】由導演貓的樹（本名：袁爽）執導、楊超越與董思成（Winwin）主演的內地青春劇《今天是太陽雨》自開播以來掀起追劇熱潮。官方今日（16日）公布第三週追劇日曆，並於明日（17日）中午12時在芒果TV開啟付費「觀劇禮」（超前點播搶先看大結局）模式，讓觀眾搶先直通第24集大結局；若按常規會員更新節奏，SVIP與普通VIP則分別於11月20日（星期五）及11月21日（星期六）迎來收官（大結局），而海外Netflix用戶則無超前點播禮包，須跟隨普通VIP進度追看至星期六。



由導演貓的樹執導、楊超越與董思成（Winwin）主演的內地青春劇《今天是太陽雨》，官方今日（16日）公布第三週追劇日曆。（微博@今天是太陽雨官微）

官方將於明日（17日）中午12時在芒果TV開啟付費「觀劇禮」模式，讓觀眾搶先直通第24集大結局。（微博@今天是太陽雨官微）

明日中午開啟付費「觀劇禮」 搶先直通第24集大結局

根據官方最新發布的追劇日曆，《今天是太陽雨》今日（16日）更新SVIP第20集及VIP第19集，並將於明日（17日）中午12時上線「觀劇禮」禮包，觀眾額外付費後即可提前解鎖第21至24集直通大結局，同時解鎖獨家幕後花絮片段。

官方於明日（17日）上線「觀劇禮」禮包，觀眾購買後可提前解鎖《今天是太陽雨》第21至24集直通大結局，同時解鎖獨家幕後花絮片段。（微博@今天是太陽雨官微）

會員日更一集星期六收官 Netflix海外用戶無超前點播

若不額外購買「觀劇禮」，則須按平台常規節奏追看。按官方排播表顯示，自11月17日起SVIP與VIP均維持每日更新1集，SVIP將於11月20日（星期五）更新第24集，而普通VIP則要等到11月21日（星期六）才迎來全劇收官；至於11月11日開播的湖南衛視金鷹獨播劇場，於11月16日至19日（星期四）每晚連播兩集（第7至14集），星期五、星期六停更兩天，22日（星期日）復播兩集至第16集。

SVIP將於11月20日（星期五）更新第24集，而普通VIP與Netflix觀眾則要等到11月21日（星期六）才迎來全劇收官。

此外，海外地區透過Netflix追看《今天是太陽雨》的用戶，由於Netflix未設有內地的付費「觀劇禮」超前點播機制，因此無法於明日中午同步搶先解鎖大結局，須按平台常規普通VIP跟播節奏追看。每日僅更新一集的節奏與平台間的進度落差，令不少心急劇迷在討論區大呼「一日一集不夠看」；海外Netflix觀眾更感嘆須苦撐至週末才迎來大結局，未來數天在社交平台上「防劇透」的難度極高。

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