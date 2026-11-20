韓國演藝圈知名夫妻檔李炳憲（或譯李秉憲）、李珉廷，除了演藝事業備受關注，兩人的豪華房產也經常成為外界討論焦點。近日，李珉廷在個人YT頻道驚喜公開位於美國洛杉磯（LA）豪宅的內部裝潢，驚人規模讓網友眼睛一亮。



李珉廷凌晨偷吃泡麵 意外成豪宅開箱

李珉廷近日分享了全家在洛杉磯豪宅的生活紀錄影片。影片中，她趁著李炳憲與兒子俊厚入睡後，悄悄走進廚房準備食物，打算享受一個人的深夜美食時光。不過，由於料理過程中傳出聲響，加上食物香氣可能引起家人注意，第一次嘗試便宣告失敗，過程相當逗趣。

李炳憲、李珉廷夫婦（IG@byunghun0712）

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專業級廚房與美式豪宅格局

然而，比起李珉廷偷偷吃宵夜的過程，影片背景中的豪宅內裝反而更吸引目光。只見廚房採用白色古典風格設計，搭配黑色收納櫃點綴，整體空間相當寬敞，甚至有如高級餐廳的專業廚房。

其中，最引人注目的就是大型大理石中島，不僅檯面寬敞，還配置嵌入式家電，以及宛如商用廚房規格的6口不鏽鋼瓦斯爐，上方更裝設大型抽油煙機。鏡頭另一側還隱約拍到通往二樓的樓梯結構，讓整棟住宅的寬敞格局更加明顯。

據悉，李炳憲與李珉廷夫妻於2019年為了配合李炳憲的好萊塢演藝活動，在LA環球影城附近購入該棟住宅，當時購入價格高達約200萬美元（約合1600萬港元、韓幣24億元）。過去韓綜節目也曾推算，該豪宅光是每年的保險費就高達約1,000萬韓元（約合6萬港元），一度掀起話題。

李炳憲洛杉磯豪宅 昔遭竊賊闖入再掀熱議

值得一提的是，這棟豪宅在2024年1月曾發生當地竊賊闖入事件，當時美國娛樂媒體《TMZ》報導指出，竊賊打破玻璃門闖入李炳憲位於LA的住宅，所幸當時夫妻倆並不在家，未造成人員傷亡。李珉廷後來在頻道中透露，事後已經加裝了鐵捲門等防護措施。

除了美國房產，李炳憲與李珉廷在韓國也擁有相當可觀的不動產資產。夫妻倆目前居住於首爾江南區清潭洞的高級住宅，房價據傳落在數十億至百億韓元之間。此外，李炳憲透過法人購入的首爾永登浦區、城東區等地的商用大樓，也讓夫妻倆的房地產身價備受關注。

網友驚呼：「房子大到講話有回音」

影片曝光後，湧入大批網友留言朝聖，許多人的目光全被豪宅裝潢吸走，紛紛驚呼：

「房子到底有多大，連講話聲音都會有回音」

「廚房的烤箱瓦斯爐看起來像是法國頂級名牌Lacanche，果然很有質感」

「好羨慕美國的房子，拜託多拍一點開箱介紹（Room Tour）」



甚至有人打趣問道「家裡是沒有椅子嗎，為什麼不管在首爾還是美國都站著吃」。

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