韓星朴娜萊豪宅遭竊後稱身心受創「壓力大到脫髮」　賊人下場曝光

韓國知名喜劇女星朴娜萊（40歲）位於首爾龍山區的豪宅，曾遭一名30多歲男子入室行竊，竊取價值數千萬韓元的珠寶與名牌包等高價財物。



案件歷經警方偵辦及法院審理後，37歲鄭姓男子因「竊盜」及「夜間住居侵入」罪成立，一審判處有期徒刑2年。

朴娜萊（Instagram@wooju1025）

鄭姓男子於今年4月4日闖入朴娜萊住所，盜走價值數千萬韓元的財物後逃逸。他向警方表示，作案時並不知道屋主是朴娜萊，僅是隨機入室。調查顯示，鄭某此前已有竊盜前科，且今年3月底因另一案件被警方拘捕，本次作案正值緩刑期間，法院因此將此情況納入量刑考量。

點圖放大看朴娜萊講述豪宅失竊事件：

+ 1

事件曝光後，朴娜萊在整理拍攝婚禮道具的衣櫥時，意外發現名牌包不翼而飛。透過朋友建議，她在二手名牌交易平台搜尋，最終確認被竊的物品。若非朋友提醒，她可能完全不會察覺這起竊案。警方隨後確認鄭某為犯案者，並於4月10日將其拘捕，所有失竊財物也順利追回。

法院判決2年 2竊賊各判賠200、300萬韓元

首爾西部地方法院刑事1單獨部（法官朴智媛）表示，鄭某承認犯罪事實並部分歸還贓物，且向警方表達自首意願。但考量其有前科、在緩刑期間再犯、竊取財物價值高，且受害人要求嚴懲，最終判處有期徒刑2年。

此外，鄭某將部分贓物交付給的兩名共犯A、B某，因「過失收受贓物」罪成立，分別被判處200萬韓元（約港幣1.2萬元）與300萬韓元（約港幣1.8萬元）罰金。法院判決時亦考量他們無同類前科及過失程度。

得知家中遭竊！朴娜萊壓力大到脫髮、失眠

事件發生後，朴娜萊在5月份的綜藝節目《我獨自生活》中坦言，因失竊案一度壓力大到脫髮、失眠：

這段時間經歷了很多事，短短八天彷彿活了八年，每天都充滿驚訝。

直至真兇被抓、失物尋回後，她的睡眠才恢復正常。

朴娜萊因家中被盜一度壓力大到脫髮、失眠（點圖放大瀏覽）：

+ 10

值得一提的是，朴娜萊的豪宅於2021年以55億韓元（約3084萬港元）購入，曾在《我獨自生活》等多個綜藝節目中曝光，成為節目亮點之一。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】