昨晚（19日）無綫舉行《萬千星輝賀台慶2026》，全台藝員傾巢而出盛裝赴會，惟昔日屢以性感晚裝亮相的港姐黃子桐（Rachel）卻未見蹤影。原來她趁著台慶夜在社交平台無預警宣布離巢TVB，結束長達8年的賓主關係。



黃子桐缺席無綫《萬千星輝賀台慶2026》。（IG@rachelw603）

黃子桐宣布與TVB結束8年賓主關係。（IG@rachelw603）

連發多張歷年台慶戰衣告別TVB

黃子桐在貼文中一口氣上載了多張過往參與台慶的性感晚裝美照，並特意附上一張在電視廣播城外，手持TVB員工證的打卡相作結。她留言道：「今晚台慶夜，正式同大家講聲：我離開TVB啦！」她感謝公司多年來的栽培及台前幕後戰友的照顧，讓她由新人起步、嘗試不同角色。

她特別提到今年迎來演藝生涯中最滿意的兩個角色——《香港探秘地圖》中的「小背心 May May」及《正義女神》裡的「王太太」，直言能夠在螢幕留下印記已經無憾。談及未來動向，她表示決定跳出舒適圈，將事業重心放在全新開創的醫療診所上，同時亦會在匹克球場上繼續揮灑汗水。

黃子桐飾演《香港探秘地圖》中的「小背心 May May」。（《香港探秘地圖》劇照）

黃子桐在《正義女神》裡飾演極具挑戰性的「王太太」。（IG@rachelw603）

網民反應兩極化

離巢消息公布後，一眾圈中好友史穎喬、鄧伊婷等紛紛留言送上「All the best」祝福，亦有化妝師好友笑言「唔怪之得今晚見你唔到」。不過，一眾網民的反應卻相當兩極，不少人留言「毒舌」直言：「唔好意思，妳離開TVB絕對正確，8年完全唔知妳演過咩角色？」甚至有人問「請問你邊位」；但亦有忠實觀眾大讚她樣靚兼在《香港探秘地圖》表現出色，對其離開感到可惜。

黃子桐於2018年加入TVB。（葉志明攝）

黃子桐於2018年參選港姐但止步12強。（陳順禎攝）

港大畢業曾獨資60萬開美容院

現年31歲的黃子桐於2018年參選港姐入行，雖然當年12強止步，但向來是圈中著名的「學霸港姐」。她大學畢業於香港大學中文及犯罪學系，其後更修畢香港中文大學公共衞生學碩士學位，學歷相當亮眼。除了幕前工作，黃子桐自18歲起便極具生意頭腦，曾投資畫室、補習社及體檢中心等多盤生意；早前她更曾豪擲60萬獨資開設美容院做老闆，當時為了宣傳更不惜在社交平台大派超火辣水著福利照，親自上陣兼任「生招牌」，吸金力與事業心同樣不容小覷。

雖然12強止步，但簽約TVB近六年獲得不少機會。（IG圖片）

黃子桐畢業於香港大學，主修中文及犯罪學系，曾任職醫療機構營運主管。（IG圖片）

黃子桐之前獨資60萬開美容院。（葉志明攝）