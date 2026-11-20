Angelababy（楊穎）向來是圈中公認的混血美女，其實她還有一位親細佬楊帆，兩姊弟同樣擁有深邃五官。近日有網民在浙江普陀山偶遇Angelababy一家人祈福，同行的楊帆以全新粗獷造型示人，與十多年前的青澀模樣判若兩人，令不少網民驚呼「完全認唔出」！



Angelababy。（小紅書圖片）

Angelababy一家都是高顏值。（網上圖片）

Angelababy與細佬。（網上圖片）

曾客串Angelababy MV

現年30歲的楊帆並非圈中人，而是畢業於內地頂尖學府南京大學商學院的高材生，向來作風低調。他唯一一次公開幕前演出，要數2012年為家姐主演電影《第一次》的主題曲《都要微笑好嗎》MV擔任男主角；當時年僅16歲的他身穿白色校服，留著清爽短髮，混血「花美男」外貌絕不遜色於偶像明星。不過Angelababy曾笑言，當年全靠出動遊戲機作獎勵才成功說服細佬客串，而她亦早已代弟澄清，指楊帆「不想做幕前的工作」，無意入行娛樂圈。

曾做Angelababy MV男主角。（網上圖片）

蓄鬚紮辮網民直呼認唔出

事隔14年，楊帆的近況因家庭旅遊再度曝光。從網民在普陀山寺廟內拍得的照片所見，Angelababy當日身穿簡約白色運動套裝及揹著黑白背囊，打扮低調；站在她身旁的楊帆則穿上淺灰色長袖衛衣，不僅蓄起濃密絡腮鬚，更將長髮隨性紮起髮髻，仰望寺內建築時散發濃厚成熟藝術家氣息。由於造型與昔日白淨少年形象反差極大，照片流出後即在網上引發熱議，不少網民第一眼都誤以為他是同行外籍友人。