現年65歲的80年代無綫（TVB）力捧花旦黃曼凝，自淡出娛樂圈逾30年後一直深居簡出，極少公開露面。適逢她與舞台劇導演兼學者盧偉力結婚22周年，男方日前罕有在社交平台公開昔日註冊及婚紗照「放閃」。



黃曼凝淡出娛樂圈逾30年極少公開露面。（網上圖片）

罕晒廿二年前婚照重溫註冊點滴

為紀念攜手走過廿二載的大日子，盧偉力日前在社交網感性發文，表示二人「一路走來，經歷過許多難忘的事情」。他同時分享兩張珍貴舊照，一張是當年二人在香港公園完成結婚註冊後，在眾親友包圍及拍手祝賀下的溫馨大合照；另一張則是婚前於大埔海濱公園取景、一直擺放在家中相架足足22年的婚紗照。相中穿上婚紗的黃曼凝笑容燦爛，盧偉力從後溫柔環抱太太，洋溢幸福。而從男方平日分享的日常照可見，黃曼凝常以黑框眼鏡、漁夫帽配寬鬆長衫的休閒造型示人，不時與老公「撐枱腳」，結婚多年依然恩愛如昔。

盧偉力與黃曼凝結婚22年。（Facebook@Wai Luk Lo）

晒合照慶祝結婚22年週年。（Facebook@Wai Luk Lo）

不時出街撐枱腳。（Facebook@Wai Luk Lo）

sweet！（Facebook@Wai Luk Lo）

與好友敘舊。（Facebook@Wai Luk Lo）

昔日力捧花旦演活「郭襄」與「儀琳」

黃曼凝憑高䠷身形及清秀美貌於80年代加入無綫即獲力捧，先後參演《香城浪子》、《神鵰俠侶》及《笑傲江湖》等膾炙人口的劇集，其中「郭襄」與「儀琳」一角更深入民心；至1987年轉投嘉禾影業發展並獲封「五朵新花」之一，其後亦曾轉投亞洲電視（ATV）拍劇，直至1993年才正式息影，全面淡出幕前。

黃曼凝是不少人心中最經典的郭襄，不僅面容姣好，而且演技出色。一顰一笑透露着靈氣，被稱為最經典郭襄。（網上圖片）

嫁閨密雪梨舊愛 曾主動道歉獲釋懷

黃曼凝入行初期曾與前TVB小生林偉健拍拖長達十年，一度被視為圈中金童玉女，惟最終於1990年因性格不合和平分手。而盧偉力在迎娶黃曼凝前，曾於1997年與黃曼凝的好姊妹雪梨（嚴慧明）因合作舞台劇結緣相戀、同居約三年並一度訂婚，後來雪梨因難忍男方控制欲強而分手。緣分使然，盧偉力分手後竟與雪梨閨密黃曼凝走在一起，二人更於2004年拉埋天窗。雪梨早前作客HOY TV訪談節目《九運會客室2》重提這段往事時，坦言當初是從別人口中得悉二人婚訊，透露黃曼凝婚後在公開場合相遇時曾因尷尬向她說對不起，而雪梨幽默回應「養得起你啦，你盡量去使佢錢啦」，豁達表示早已放下。