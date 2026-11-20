無綫《萬千星輝賀台慶2026》昨晚圓滿落幕，由汪明荃率領的13人司儀團卻被網民批評「搶咪搶到傻」，當中首次擔綱台慶司儀的林秀怡更遭狂轟「高音尖叫、疊聲趕客」，甚至令觀眾直言要將電視靜音。面對排山倒海的負評，林秀怡火速在社交平台親自致歉「對唔住各位，一定一定好好反省，已經反省中，掌緊嘴！」

《萬千星輝賀台慶2026》由汪明荃率領13人司儀團。（IG@lukhoo）

林秀怡（右一）被網民轟「搶咪搶到傻」。（IG@lukhoo）

林秀怡（右二）高音疊聲遭網民怒斥趕客。（TVB）

《流行都市》的活力在台慶變成「搶咪災難」？

對於林秀怡在台慶夜的司儀表現被指失準，不少網民在討論區理性分析。林秀怡平日主持《流行都市》，節目風格向來主打街坊親切、嬉笑怒罵甚至帶點「師奶式」的亢奮活力，這套打法在午間時段非常討喜。網民更指難得獲派重任踏上萬眾矚目的台慶大舞台，林秀怡難免因求好心切、急於炒熱現場氣氛及爭取表現，才在無意間犯下高音尖叫與疊聲的大忌。

對排山倒海的負面聲浪，林秀怡非但沒有潛水逃避，反而第一時間親赴社交平台留言區致歉，卑微表示：「對唔住各位，一定一定好好反省，已經反省中，掌緊嘴！」

網民怒轟。（Threads）

網民指林秀怡聲音太尖聽得太辛苦。（Threads）

林秀怡極速認錯。（Threads）

傾盡積蓄救癌母與導演男友愛得甜蜜

現年35歲的林秀怡於2009年畢業於第23期無綫電視藝員訓練班，在演藝圈默默耕耘十餘載，儘管星途並非一帆風順，卻憑藉「博到盡」的拼搏精神在多部劇集中留下深刻烙印。回顧其演藝代表作，最令觀眾津津樂道的莫過於在經典劇集《怒火街頭2》中，她為藝術犧牲、半裸上陣演繹遭挾持的毒販，其專業且極具張力的演出當年贏盡口碑，其後她在《婚姻合夥人》中飾演重要配角亦同樣大獲好評。

近年除了拍劇及主持《流行都市》外，甚具生意頭腦的她更踩過界進軍飲食界，親自打理手工意粉餐廳。而褪去藝人光環，私底下的林秀怡更是圈中出名的「廿四孝乖女」，昔日為救罹患癌症的母親不惜花光60萬港元全部積蓄。如今苦盡甘來，事業多線發展之餘，與無綫導演男友梁啟政亦感情穩定甜蜜，其真性情與孝心一直深受大眾喜愛。