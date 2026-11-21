已故賭王何鴻燊四房孻女何超欣近日遠赴土耳其出席「聯合國氣候變化大會」，昨日（20日）在社交平台分享公幹點滴，感性表示開會、做飯與小夥伴聚餐是忙碌出差裡最治愈的瞬間。擁有MIT雙學士學位的她，在花絮照中既能身穿俐落套裝自信主持國際會議，又能提毛筆專注揮毫盡顯中華文化底蘊。而在工餘時間，她則換上便服親自下廚炮製番茄炒蛋、雞翼及蒸潤腸完美詮釋「入得廚房，出得廳堂」的零架子風範。

何超欣出席「聯合國氣候變化大會。（小紅書@何超欣Alice）

大合照。（小紅書@何超欣Alice）

一身剪裁俐落的專業套裝主持會議。（小紅書@何超欣Alice）

國際場合提毛筆揮毫盡顯文化底蘊

從超欣上載的多張花絮照可見，身處正式會議場合的她氣場十足。她換上一身剪裁俐落的專業套裝主持會議，神情自信從容，舉手投足間散發出新生代商界精英的幹練風範。而在另一張照片中，她則拿起傳統毛筆低頭專注書寫書法，神態恬靜認真，在國際盛會上展現出深厚的中華文化底蘊與優雅氣質，剛柔並濟的表現令人眼前一亮。

提筆揮毫。（小紅書@何超欣Alice）

卸下光環換便服入廚「煮飯仔」

令人驚喜的是，一旦卸下工作光環，私底下的何超欣竟展現出極度貼地親民的一面。在工餘時間，她隨即換上輕鬆便服，與同行團隊一同走進廚房「煮飯仔」，照片中她握鏟下廚姿勢純熟，廚藝相當不俗。餐桌上擺放的並非奢華山珍海味，而是最溫暖的家常小菜，包括色香味俱全的番茄炒蛋、香噴噴的雞翼以及廣東人最愛的蒸潤腸，真正做到「入得廚房，出得廳堂」。

何超欣親自下廚。（小紅書@何超欣Alice）

入得廚房，出得廳堂。（小紅書@何超欣Alice）

大嘆平民快餐店漢堡薯條零架子

除了親自下廚，超欣更毫不介意光顧平民快餐店，大啖品嚐漢堡包與薯條，毫無半點豪門架子。她在帖文中感性寫下心聲：「工作開會、做飯、和小夥伴聚餐，忙碌出差裏最治癒的小瞬間，一邊談天氣，一邊好好吃飯。」相片曝光後引來大批網民湧入留言激讚，紛紛盛讚她不但顏值出眾，性格更是賢淑貼地，不少人更幽默留言笑稱渴望一試「何大廚」的拿手好菜。