昔日TVB經典長壽綜藝《歡樂今宵》（EYT）當家台柱梁小玲，自息影後隨夫定居澳洲多年一直深居簡出，過往即使女兒在港發展演藝事業亦極少公開露面。然而今年她卻一反常態接連秘密返港出席圈中飯局，近日更被網民野生捕獲在街頭遭市民熱情包圍合照，近況曝光隨即惹來外界揣測她是否打算回流香港生活！



《歡樂今宵》當家台柱。（網上圖片）

早前出席「麗的映聲」訓練班聚會。（小紅書@劉緯民）

梁小玲頻密現身圈中聚會

今年以來梁小玲頻頻在港留下足跡，先是現身資深甘草盧宛茵的生日飯局送祝福，其後又出席「麗的映聲」訓練班老友聚會，近日則有網民上載她被街坊包圍要求合照的短片。從曝光的影片所見，年近八旬的梁小玲保養得宜、狀態極佳，她留著一頭修剪整齊的紅棕色短髮，架上時尚紅黑粗框眼鏡，顯得格外精神奕奕；配上一身淺藍色襯衫加簡約外套，整體打扮低調而不失貴婦高雅氣質。雖然淡出幕前數十載，但她依然被市民一眼認出，面對鏡頭時始終保持親切笑容、氣質從容不迫，完美演繹何謂「歲月沉澱、風采依舊」，獲網民紛紛激讚「Keep得幾好」、「難得一見梁小玲，狀態真好」。

狀態極佳。（抖音影片截圖）

被街坊包圍要求合照。（抖音影片截圖）

始終保持親切笑容。（抖音影片截圖）

改嫁澳洲石油富商趙崇

感情與家庭生活方面，梁小玲曾於1974年與前麗的電視小生李道洪結婚，惟婚姻僅維持4年便於1978年結束。離婚後她迎來人生轉捩點，改嫁澳洲大律師趙崇康——男方不僅經營石油生意，更曾在市值逾四千億的中國海洋石油擔任獨立非執行董事，身家相當豐厚；梁小玲自此淡出娛樂圈，隨夫移居澳洲專心相夫教女。

梁小玲離婚後改嫁澳洲石油大亨。（IG@ccandice.c）

愛女趙希洛承繼演藝衣缽

二人婚後育有一女，正是承繼母親演藝衣缽的前TVB「御用癲婆」花旦趙希洛（Candice）。趙希洛於2019年憑《金宵大廈》「何太」一角勇奪《萬千星輝頒獎典禮》最佳女配角，離巢後轉型經營個人頻道並赴美體驗戲劇文化，今年2月情人節更宣布與圈外男友結婚正式榮升人妻。

趙希洛勇奪《萬千星輝頒獎典禮2019》的最佳女配角。(節目截圖)

趙希洛今年榮升人妻。（IG@ccandice.c）