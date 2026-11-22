剛於本月18日迎來62歲生日的郭政鴻，一如往年在小紅書貼出生日飯局短片分享喜悅。向來在圈中人緣極佳的他，今年壽宴依舊星光熠熠，獲佘詩曼、苗僑偉、吳卓羲、陶大宇、陳山聰與兒子Jaco、胡炯龍及梁靖琪等一眾視帝視后級好友抽空到賀，眾人更特意送上寫有「南拳王 DEREK」字樣的3D立體拳王蛋糕祝壽；然而在一片明星大合照之中，全場焦點卻被一位極少在鏡頭前曝光的神秘嘉賓搶盡！

郭政鴻日前迎來62歲生日。（小紅書@郭政鴻）

完全睇唔出已經62歲。（小紅書@郭政鴻）

吳卓羲攬到郭政鴻實一實。（小紅書@郭政鴻）

搭晒膊頭，真係好兄弟。（小紅書@郭政鴻）

圈外靚老婆激罕露面

而這位搶去全場視帝視后風頭的，正是向來極度低調的郭政鴻圈外太太！在郭政鴻分享的生日短片中，郭太罕有現身鏡頭前，與壽星公頭貼頭親密合照，只見她五官端莊、外貌賢淑兼甚有氣質，與郭政鴻十分登對；不過一對愛女郭倩欣及郭詠之今次則未見蹤影，未知是否刻意保持低調。郭政鴻於2009年被傳媒揭發與圈外女友育有大女倩欣，兩人隨後在2011年正式註冊結婚再誕下細女詠之；由於太太並非圈中人，郭政鴻多年來對其身分及容貌均極為保護，鮮少讓她公開露面。

頭貼頭好sweet啊！（小紅書@郭政鴻）

郭政鴻太太鮮少公開露面。（小紅書@郭政鴻）

佘詩曼到賀。（小紅書@郭政鴻）

郭政鴻同苗僑偉兩個好friend喎。（小紅書@郭政鴻）

齊齊搞怪。（小紅書@郭政鴻）

昔日浪子蛻變廿四孝爸爸

回顧郭政鴻的感情路，他曾經歷兩段婚姻，早年更一度因感情風波被指一腳踏兩船，令形象跌入谷底並背上「渣男」負評。惟遇上現任太太後，郭政鴻徹底洗底修心養性，為了給妻女打造安樂窩，他於2015年毅然離開效力多年的TVB轉戰內地吸金，短短4年間便儲夠彈藥，斥資過千萬購入黃大仙高層豪宅成功上車做業主。他曾感性剖白離婚後人生觀大變、人變得成熟，不願再因任性令另一半不快，強調要找到彼此真心相愛的人才能共度下半生；北上發展後他更謝絕一切無謂應酬，變成廿四孝顧家男人：「雖然未必做得最好，但至少有份愛存在，令我覺得這種付出的感覺很溫暖。」

郭政鴻同滕麗名曾傳有過一段情，惜最後男方被踢爆隱婚生女而分手。（TVB電視截圖）

郭政鴻去到泰國帶貨，獲得泰國親王親自授權做「泰國好物推薦官」。（片段截圖）

兩愛女遺傳優良基因亭亭玉立

近年成功重塑「慈父」形象的郭政鴻，不時在社交平台分享與兩名女兒的溫馨生活點滴。大女倩欣與細女詠之愈大愈靚女，盡得爸爸優良演藝基因，皮膚白皙、下巴尖尖，已長成亭亭玉立的美少女，屢獲網民留言力推她們參選港姐或加入娛樂圈。對於愛女會否入行，郭政鴻早前受訪時坦言並不反對，但語重心長希望她們想清楚：「而家娛樂平台好多，好多網紅某程度比演員仲出名，除非好醉心做演員，堅持自己冇問題，但最重要係顧好三餐。我認為夢想係要有底線，過咗底線之後，要回頭重新開始唔容易。追夢係要有時限，知道行唔到落去或者達唔到理想，就應該要轉另一條路為自己設想。」據悉兩姊妹向來十分自律，大女明年便要應考DSE且學業成績優異，打算留港升讀大學，令郭政鴻深感安慰。