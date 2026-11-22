韓國男星金秀賢（김수현）與家電品牌CUCKOO（쿠쿠，福庫）長達約十年的代言合作正式劃上句號。首爾中央地方法院11月20日作出一審判決，裁定其經理人公司Gold Medalist（골드메달리스트）須向CUCKOO旗下兩家公司退還及賠償合共約8.75億韓元（約513萬港元），但針對金秀賢個人的全部索償均遭駁回。法院認可部分合約因代言人違反維持品行義務及雙方信任破裂而終止，同時明確本案純屬民事合約糾紛，並非裁定金秀賢須負上刑事或個人道德責任。



韓國男星金秀賢（김수현）與家電品牌CUCKOO（쿠쿠）長達約十年的代言合作正式劃上句號。（IG@soohyun_k216）

首爾中央地方法院11月20日作出一審判決，裁定其經理人公司Gold Medalist須向CUCKOO旗下兩家公司退還及賠償合共約8.75億韓元（約513萬港元），但針對金秀賢個人的全部索償均遭駁回。（IG@soohyun_k216）

經理人公司須賠8.75億 馬來西亞法人索償遭駁回

首爾中央地方法院民事合議第25庭由權基萬（권기만）法官審理。原告CUCKOO電子、CUCKOO Homesys及馬來西亞附屬公司Cuckoo International(MAL) Berhad，早前向金秀賢及Gold Medalist索償逾20億韓元（約1,172萬港元）。法院最終判原告部分勝訴，Gold Medalist須向CUCKOO電子支付約2.6億韓元（約152.4萬港元）、向CUCKOO Homesys支付約6.1億韓元（約357.8萬港元），精確總額為8億7,508萬韓元（以首爾中央地方法院判決公布數字為準）（約513萬港元）；至於針對金秀賢個人的索償，以及馬來西亞附屬公司提出的所有請求，則全數遭法院駁回。

原告CUCKOO電子、CUCKOO Homesys及馬來西亞附屬公司Cuckoo International(MAL) Berhad，早前向金秀賢及Gold Medalist索償逾20億韓元（約1,172萬港元）。（IG@soohyun_k216）

法院針對金秀賢個人的索償，以及馬來西亞附屬公司提出的所有請求，則全數遭法院駁回。（IG@soohyun_k216）

認可解約退還代言費 無涉刑事責任認定

法院指出，部分廣告合約涉及代言人違反維持品行義務，其餘則因雙方信任關係破裂，故裁定廣告商終止合約有效，並下令經理人公司退還部分代言費。判詞提及，相關爭議令作為代言人的金秀賢難以維持正面而值得信賴的形象，致使原告產品宣傳無法如常進行。法律界強調，是次裁決僅處理民事合約責任與賠償範圍，並非裁定金秀賢須負上個人道德或刑事責任。

法院指出，部分廣告合約涉及代言人金秀賢違反維持品行義務，其餘則因雙方信任關係破裂，故裁定廣告商終止合約有效，並下令經理人公司退還部分代言費。（IG@soohyun_k216）

判詞提及，相關爭議令被告金秀賢難以維持正面而值得信賴的形象，產品宣傳無法如常進行。（IG@soohyun_k216）

爭議起於金賽綸事件 一週內兩度一審失利

金秀賢自約十年前起擔任CUCKOO電子專屬代言人，2025年初捲入與已故女星金賽綸（김새론）未成年交往爭議後，CUCKOO撤下廣告並入稟索償。今年7月底，韓國警方就其涉嫌違反《兒童福利法》及誣告指控，以證據不足決定不移送檢察機關，該決定與是次民事訴訟屬獨立司法程序。繼本月13日被判須向保健品牌FromBIO退還約11.5億韓元（約674萬港元）後，金秀賢一方一週內兩度在一審失利；Gold Medalist暫未就本案表態，其餘品牌訴訟仍在進行。

金秀賢自約十年前起擔任CUCKOO電子專屬代言人，2025年初捲入與已故女星金賽綸（김새론）未成年交往爭議後，CUCKOO撤下廣告並入稟索償。（IG@bcbench）