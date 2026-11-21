由內地男星成毅、林更新主演，改編自馬伯庸同名小說的古裝傳奇劇《兩京十五日》，已於11月20日在內地平台愛奇藝及央視八套（CCTV-8）首播，全球串流平台Netflix亦同步上架，方便香港及海外觀眾追看。劇集甫開播便以一幕君臣生離死別引發熱議，明朝太子朱瞻基（成毅飾）為防逃生密道外洩，含淚親手賜死忠臣袁仲達（馬少驊飾），悲情劇情令不少觀眾動容。



由成毅主演的古裝歷史傳奇劇《兩京十五日》，已於昨日（20日）登陸愛奇藝與央視八套（CCTV-8），全球串流平台Netflix亦同步上架。（微博@兩京十五日官微）

朱瞻基（成毅飾）含淚親手賜死忠臣袁仲達（馬少驊飾），悲情場面令不少觀眾看後眼濕濕。（微博@兩京十五日官微）

忠臣獻密道反招殺身禍 活着成最大危機

《兩京十五日》背景設於明朝洪熙元年，明仁宗朱高熾在位僅九個月便突發重病，漢王朱高煦（張志堅飾）乘勢圖謀作亂，身處南京的太子朱瞻基（成毅飾）四面受敵、無路可逃。危急關頭，忠臣袁仲達（馬少驊飾）獻出皇宮密道圖助朱瞻基突圍，代價卻是把自己推入絕境。

《兩京十五日》背景設於明朝洪熙元年，明仁宗突發重病危在旦夕。（《兩京十五日》影片截圖）

身處南京的太子朱瞻基（成毅飾）四面受敵、無路可逃。（《兩京十五日》影片截圖）

忠臣袁仲達（馬少驊飾）獻出皇宮密道圖助朱瞻基突圍，代價卻是把自己推入絕境。（《兩京十五日》影片截圖）

由於袁仲達是世上唯一知道出宮密道的人，一旦落入漢王親信司禮監太監朱卜花（王靖飾）手中，在嚴刑逼供下必定神志崩潰，繼而供出密道走向與太子行蹤。屆時不僅太子唯一的生路會被徹底截斷，袁仲達更會遭羅織罪名，背上叛臣污名。在亂世權謀之中，袁仲達活着反而成為朱瞻基最大的危機，唯有以死守秘，方能守住最後一道防線。

袁仲達是世上唯一知道出宮密道的人。（《兩京十五日》影片截圖）

袁仲達一旦落入漢王親信司禮監太監朱卜花（王靖飾）手中，在嚴刑逼供下定會生不如死。（《兩京十五日》影片截圖）

含淚賜死保名節 儲君最沉重抉擇

朱瞻基深明當中利害，在別無他法之下，只能親手了斷這段君臣情誼。朱瞻基垂眸哽咽，聲音極輕地說：「倘若孤現下賜先生一死，至少能保全先生的名節。」表面上是以「保全」之名賜死，實則是亂世中唯一能保住忠臣清白與體面的方式，這道殘酷的命令，亦成為儲君踏出深宮前必須親手承擔的第一課。

朱瞻基深明當中利害，在別無他法之下只能親手了斷這段君臣情誼。（微博@兩京十五日官微）

朱瞻基垂眸哽咽，聲音極輕地說：「倘若孤現下賜先生一死，至少能保全先生的名節。」（《兩京十五日》影片截圖）

朱瞻基垂眸哽咽，聲音極輕地對袁仲達說：「倘若孤現下賜先生一死，至少能保全先生的名節。」（《兩京十五日》影片截圖）

接匕首坦然赴死 太子轉身痛哭

袁仲達的坦然成全亦令觀眾心酸。袁仲達短暫錯愕後隨即讀懂太子苦心，沒有半句哭求辯白，只道一聲「謝殿下恩典」。赴死前，他甚至用最輕鬆的語氣問朱瞻基有沒有「趁手的玩意兒」，以圖緩解朱瞻基的愧疚，將沉重訣別說得雲淡風輕。

袁仲達短暫錯愕後隨即讀懂太子苦心，沒有半句哭求辯白，只道一聲「謝殿下恩典」。（《兩京十五日》影片截圖）

赴死前，袁仲達甚至用最輕鬆的語氣問朱瞻基有沒有「趁手的玩意兒」，意圖緩解朱瞻基的愧疚，將沉重訣別說得雲淡風輕。（《兩京十五日》影片截圖）

明明兩個人都不想這樣，卻偏偏誰都退無可退，成毅轉身強忍哭聲那一下真的太好哭！ 網民留言

轉身前後情緒反轉

朱瞻基聽後轉身痛哭，需靠手臂支撐方能站穩，回身卻又迅速收起情緒遞出匕首，變回冷靜克制的儲君。有觀眾看後心痛留言：「明明兩個人都不想這樣，卻偏偏誰都退無可退，成毅轉身強忍哭聲那一下真的太好哭！」《兩京十五日》將這場劇版改編的情感訣別戲置於開篇，強化了危機張力，亦預示了朱瞻基這趟沿運河北上奔喪繼統之路所付出的沉重代價。

朱瞻基聽後轉身痛哭，需靠手臂支撐方能站穩。（《兩京十五日》影片截圖）