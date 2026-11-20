46歲台灣男星霍建華近日為宣傳新劇接受串流平台Netflix訪問，被問及「最紅時期是否已過去」時笑言「我有紅過嗎？」，盡顯從容。與此同時，他與楊謹華主演的醫療劇《急診室的奇蹟》（Miracles of the ER）上架後迅速登上台灣熱播榜冠軍，並打入香港及泰國榜單第5位，在話題與收視上雙雙報捷。從昔日收視保證到如今以寫實醫療劇再掀熱話，霍建華用作品實力回應外界議論。



46歲台灣男星霍建華近日接受串流平台Netflix訪問，被問及「最紅時期是否已過去」時笑言「我有紅過嗎？」，盡顯從容。（《真相垃圾桶》節目截圖）

霍建華與楊謹華主演的醫療劇《急診室的奇蹟》（Miracles of the ER）上架後迅速登上台灣熱播榜冠軍，並打入香港及泰國榜單第5位，在話題與收視上雙雙報捷。（《急診室的奇蹟》宣傳海報）

自嘲「沒紅過」拒陷焦慮 跨世代觀眾成最大動力

霍建華近日為宣傳新劇，登上Netflix官方YouTube單元《真相垃圾桶》接受快問快答。面對「過氣」提問，他先幽默反問「我有紅過嗎？」，隨即坦言向來對作品要求極高，當年抱持「一出手就要拿收視冠軍」的決心，全盛期每天僅睡約3小時，武打與文言文對白皆親力親為。如今他維持晚間七、八時就寢的養生作息，更直言因「懶惰」從未接受醫美療程。談到人氣起伏，他分享曾在餐廳遇見一家人為祖母慶生，對方因祖母喜愛其劇集而主動合照，令他感嘆「以前的Fans變成忠實觀眾，年齡層橫跨這麼廣，是我最驕傲也最珍惜的事」。

面對「過氣」提問，霍建華幽默反問「我有紅過嗎？」。（《真相垃圾桶》節目截圖）

霍建華坦言向來對作品要求極高。（《真相垃圾桶》節目截圖）

霍建華坦言向來對作品要求極高，當年抱持「一出手就要拿收視冠軍」的決心。（《真相垃圾桶》節目截圖）

霍建華坦言全盛期每天僅睡約3小時。（《真相垃圾桶》節目截圖）

霍建華全盛時期武打與文言文對白皆親力親為。（《真相垃圾桶》節目截圖）

霍建華直言因「懶惰」從未接受醫學美容療程。（《真相垃圾桶》節目截圖）

《急診室的奇蹟》奪冠 口碑與醫療爭議並存

話題熱度迅速反映在收視上。全劇共8集的《急診室的奇蹟》於11月12日在Netflix全球上架，霍建華飾演冷靜幹練的急症室資深醫生「周承俊」，夥拍楊謹華（飾主治醫生「何宇華」）及蔡凡熙等主演。該劇上架不足48小時便火速登上台灣日榜冠軍，其後穩坐週榜第1，力壓居次的《Doctor X：白色黑手黨時代》及第3位的《嫁金釵》，同時打入香港及泰國榜單第5位。

全劇共8集的《急診室的奇蹟》於11月12日在Netflix全球上架，霍建華飾演冷靜幹練的急症室資深醫生「周承俊」，夥拍楊謹華（飾主治醫生「何宇華」）及蔡凡熙等主演。（《急診室的奇蹟》劇照）

《急診室的奇蹟》上架不足48小時便火速登上台灣日榜冠軍，力壓居次的《Doctor X：白色黑手黨時代》。（《Doctor X》宣傳海報）

劇集大受歡迎之餘亦引來醫護界熱議，劇中逼真的手術道具獲得觀眾肯定，但首集出現楊謹華飾演的醫生以口咬開針頭保護蓋等情節，引來醫護界網民質疑不符臨床醫療程序。對此，霍建華坦言拍攝時曾把聽診器帶回家以揣摩角色狀態，亦深知播出後要面對專業醫生的檢驗，壓力不小；編導團隊則強調劇本經過實地考察與醫療顧問把關，旨在刻畫醫護堅持救人的「仁醫精神」，而非塑造無所不能的神醫。

《急診室的奇蹟》編導團隊則強調劇本經過實地考察與醫療顧問把關，旨在刻畫醫護堅持救人的「仁醫精神」，而非塑造無所不能的神醫。（《真相垃圾桶》節目截圖）

《急診室的奇蹟》大受歡迎之餘亦引來醫護界熱議。（《急診室的奇蹟》劇照）

霍建華坦言拍攝時曾把聽診器帶回家揣摩狀態，亦深知播出後要面對專業醫生的檢驗，壓力不小。（《急診室的奇蹟》劇照）

昔日熱播劇橫跨廿載 古裝男神轉型實力派

回顧霍建華逾20年演藝路，其「沒紅過」的自嘲過於謙遜。自2004年轉戰內地拍劇、翌年播出的《天下第一》憑「歸海一刀」打開知名度後，他先後以《仙劍奇俠傳3》、創下逾200億網上點擊率紀錄的《花千骨》，以及《如懿傳》均取得高收視與話題度。近年他減少產量，專注拍攝寫實題材，新作《急診室的奇蹟》上架後即在多地榜單名列前茅。

霍建華自2004年轉戰內地拍攝、翌年播出的《天下第一》憑「歸海一刀」打開知名度。（《天下第一》劇照）

霍建華曾參演《仙劍奇俠傳3》。（《仙劍奇俠傳3》劇照）