韓籍啦啦隊女神李多慧赴台發展3年，憑藉甜美外型、活潑個性及親切形象，累積大批粉絲，人氣居高不下，儘管平時工作行程滿檔，她仍不時透過社群平台分享生活點滴。李多慧21日曬出一系列香港旅遊照，罕見換上與過往甜美風格截然不同的造型，展現不同的魅力。照片曝光後立刻掀起粉絲熱議，紛紛留言大讚：「簡直換了一個人，但一樣可愛！」



李多慧告別招牌空氣瀏海！紮起長髮露出精緻V臉

李多慧昨（21）日在IG分享香港遊玩的照片，從照片中可見，她這次嘗試不同造型，過去大多以一頭柔順長髮搭配韓式空氣瀏海亮相，這回卻難得將瀏海梳起，並把頭髮整齊紮起來，完整露出精緻五官與V字鵝蛋臉，整體造型顯得俐落又清爽。

李多慧21日曬出一系列香港旅遊照，與過往甜美風格截然不同的造型，展現不同的魅力。（IG@le_dahye）

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除了髮型吸睛，她的穿搭同樣引起關注，上身穿著酒紅色背心，部分照片再搭配短版外套，展現纖細腰身與緊實馬甲線，白皙肌膚與酒紅色系相互映襯，散發不同於以往的成熟魅力。

網友狂讚換髮型變另一人！留言區暴動了

李多慧難得換上新造型，立刻讓粉絲眼睛一亮，貼文曝光後迅速累積7.2萬人按讚，留言區也湧入大批網友留言讚美，紛紛表示：

「好不一樣的多慧」

「這髮型簡直換了一個人」

「好看的髮型」

「一樣好可愛啊」

「不一樣的大黑」

「太好看了吧」



不少人認為李多慧少了招牌空氣瀏海，依舊藏不住甜美氣質，展現截然不同的魅力。

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