三上悠亞啦啦隊熱舞「上衣狂滑落胸前失守」　邊跳邊拉衣甜笑自救

日本前AV女優三上悠亞引退後，於2025年震撼加盟台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，一舉一動都是外界關注焦點。



10月17日三上悠亞現身台灣臺中洲際迷你蛋，為夢想家新賽季主場開幕戰熱力應援。怎料，疑因衣服尺寸不合，舞蹈過程中數度險些走光，讓現場粉絲看得相當驚險！

三上悠亞疑表演服太小件，應援時險些走光。（Instagram@chia.cheng.224）

三上悠亞應援險走光 上衣下滑狂拉衣自救

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三上悠亞當天身穿白色斜肩緊身短版上衣，搭配白色百褶裙與頭上的大蝴蝶結亮相。隨著音樂響起，她擺動身體、動作相當俐落有活力，但隨著舞蹈動作幅度加大，上衣開始頻頻下滑，導致豐滿上圍多次險些走光。三上悠亞見狀連忙邊跳舞、邊伸手將衣服往上拉調整，好在內層有搭配安全內著防護，才並未發生走光意外。

雖然受到服裝尺寸過小與設計影響，但三上悠亞全程依然展現極高專業度，臨危不亂地保持招牌甜美笑容完成舞曲，敬業態度獲得大批粉絲讚賞。事實上，夢想家啦啦隊Formosa Sexy一向主打性感路線，隊服多以貼身、短版與高裁剪的設計為主，雖然能完美展現團員們的火辣身材與精湛舞姿，但過去也曾因尺度過大而多次引發外界討論。

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