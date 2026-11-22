向華強太太陳嵐（向太）向來對兒媳婦郭碧婷愛錫有加，兩婆媳關係融洽。近日向太於個人社交平台發布短片，圍繞婆媳相處、家庭邊界及育兒理念等話題分享個人觀點，片中她不僅坦言對郭碧婷「發不了脾氣」，更表示對方生不生第三胎全由她自己作主。

向太的兒子向佐與郭碧婷育有一子一女。（向太微博圖片）

向太毫不猶豫企郭碧婷嗰邊

在快問快答環節中，被問到若兒子向佐與新抱郭碧婷同時打電話「告狀」會先接聽誰的來電，向太秒答：「我會先接媳婦的！」她解釋，郭碧婷是嫁過來的，理應更需要幫襯；至於兒子則是「自己人」，就算得罪一下亦無所謂。

向太爆如果郭碧婷同向佐開戰一定幫郭碧婷。（小紅書＠向太Tiffany）

向太更直言，新抱沒做錯事，加上對方並非自己親生女，不應隨便指責或責罵，「親女兒還可以訓幾句，但別人家的女兒，一句重話我都不捨得講。」隨後她更發揮幽默本色，鬼馬笑指一對孫仔孫女都在新抱身邊，這正是郭碧婷手上的「兩張王牌」，令她想兇也兇不起來。

向太幽默指孫仔孫女都在郭碧婷身邊，令她想兇也兇不起來。（小紅書＠向太Tiffany）

心痛郭碧婷產子受苦 絕不催生第三胎

向佐與郭碧婷婚後育有一子一女，湊成一個「好」字。問到若郭碧婷明確表示不想再生育會否加以勸說，向太堅定表示「一定是尊重」。她坦言身邊有不少人稱讚孫仔孫女顏值高，紛紛叫她勸郭碧婷追生多幾個；雖然她內心亦希望家裏能再添一兩個小朋友，但始終不敢開口催促。

向太心痛郭碧婷產子受苦拒催生三胎。（小紅書＠向太Tiffany）

向太心痛透露，郭碧婷生第二胎時已是高齡產婦，當時更經歷「順轉剖」，生產過程相當辛苦，身體元氣大傷，花費了很長時間才將身材與健康調理回來，因此不忍心再給予任何壓力，強調生與不生的決定權全交由郭碧婷自己掌握，一切以她的健康為大前提。

向太心痛郭碧婷產子受苦拒催生三胎。（小紅書＠向太Tiffany）

向太拒做「控制狂」婆婆

至於千古難題「應否把新抱當成親生女」，向太形容兩者關係應是「有邊界感的親女兒」。她認為首先要承認血緣上的差別，切忌強行要求婆媳相處得像親生母女一樣；正因沒有血緣關係，彼此才更要懂得互相尊重。向太亦十分開明，表示兩公婆若發生矛盾，應盡量留給他們內部自行消化解決，作為婆婆在日常瑣事中絕對不會過度插手小夫妻的生活，但在原則上仍會先接新抱電話給予支持。

向太作為婆婆在日常瑣事中絕對不會過度插手小夫妻的生活，但在原則上仍會先接新抱電話給予支持。（小紅書＠向太Tiffany）

向太向來對兒媳婦郭碧婷愛錫有加。（微博＠向太Tiffany陳嵐）