粵劇界名伶阮兆輝與尹飛燕，近日聯同兒子阮德鏘及8歲孫女阮婧恆，罕有以「三代同堂」陣容，為經典劇目《狸貓換太子》進行綵排，現場氣氛溫馨洋溢。年僅8歲的阮婧恆完美遺傳了家族的演藝細胞，雖然從未正式拜師學藝，但她在綵排時一招一式皆有板有眼，加上外貌精靈可愛，深得長輩及工作人員喜愛。

阮兆輝與尹飛燕，聯同兒子阮德鏘及8歲孫女阮婧恆為經典劇目《狸貓換太子》進行綵排。（Facebook@燕韻新姿尹飛燕）

尹飛燕自認嚴母隔代寵孫女

首度與孫女同台演出，嫲嫲尹飛燕難掩興奮之情。她笑言過往與兒子阮德鏘合作過十多次，但與孫女同台則是人生第一次：「但係要同我孫女呢，就真係第一次啦，因為佢根本都未曾學過戲嘛。但係興趣，佢幾鍾意，咁於是咪畀佢嘗試吓囉。」被問及對子女與孫女的管教方式有何不同，尹飛燕隨即開懷大笑：「孫女就係用嚟錫嘅，子女就係用嚟教訓嘅，哈哈哈哈！可能我係一個嚴母，我好嚴格。佢老竇就唔同，佢老竇永遠都係做好人嗰種。」

尹飛燕、阮兆輝首度與孫女同台演出。（Facebook@燕韻新姿尹飛燕）

孫女獻吻嫲嫲冧爆全場

雖然對孫女寵愛有加，但兩老對孫女的未來發展依然保持清醒。爺爺阮兆輝在旁看著孫女練習時一臉欣慰，但亦語重心長地寄語：「老實講，先當作興趣玩玩就好。你而家全世界都講學歷㗎嘛，你唔讀書係唔得嘅。」叮囑孫女必須以學業為重。乖巧的阮婧恆亦非常識做，趁綵排空檔主動抱緊嫲嫲並送上香吻，甜笑大喊「多謝嫲嫲」，瞬間融化全場。

年僅8歲的阮婧恆完美遺傳了家族的演藝細胞。（Facebook@燕韻新姿尹飛燕）

阮德鏘曾頹廢兩周足不出戶

另一方面，阮德鏘今年初宣布與年輕12歲的前女星林司敏結束七年婚姻。經歷婚變的他，在綵排現場重提這段低潮期時仍感觸良多。他坦言離婚後的半年間曾陷入嚴重情緒低谷，試過整整兩星期足不出戶、不修邊幅，終日以淚洗面，過著如行屍走肉般的生活。

阮德鏘很疼愛女兒。(IG@yuen_johnson)

阮德鏘與女兒。(IG@yuen_johnson)

正當阮德鏘深陷痛苦無法自拔之際，年紀小小的女兒卻展現出超齡的成熟。她默默走到父親身旁，冷靜地說出一句：「喊係解決唔到問題嘅，我們點算？」這句話瞬間點醒了沉溺於悲傷的阮德鏘，讓他明白自己必須為了女兒堅強起來，成為他重新出發的最大動力。

阮德鏘與女兒感情好好。(IG@yuen_johnson)

辭去港台職務大方成全

回顧這段七年情，阮德鏘自問已盡力扮演「廿四孝」丈夫及父親，曾為養家每日工作長達18小時。然而，他亦明白前妻承受著「阮兆輝新抱」及「阮德鏘太太」的無形壓力，在婚姻中逐漸迷失自我價值。儘管他曾提出「男主內、女主外」試圖挽救婚姻，惟女方去意已決，他最終選擇體面放手。為免前妻尷尬，他更主動辭去香港電台的工作，並將名車轉至女方名下及支付優厚贍養費。

阮德鏘前妻林司敏。(林司敏IG圖片)