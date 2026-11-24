內地男星成毅主演的古裝傳奇劇《兩京十五日》，近日在央視八套（CCTV-8）及愛奇藝首播，海外串流平台Netflix同步上架，劇集講述明朝太子沿運河十五日生死返京的故事，開播僅數天全網播放量便衝破1億大關。如今貴為古裝劇頂流，成毅私下有著不少鮮為人知的反差習慣與成名辛酸，從早年試鏡遭羞辱、童年報大一歲入學烏龍，到拍《兩京十五日》主動往臉抹泥及每晚收工堅持寫覆盤筆記，以下5件小事認識最真實的成毅。



內地男星成毅主演的古裝傳奇劇《兩京十五日》，近日在央視八套及愛奇藝熱播，海外串流平台Netflix同步上架。（微博@兩京十五日官微）

如今貴為古裝劇頂流，成毅私下有著不少鮮為人知的反差習慣與成名辛酸。（微博@成毅工作室）

1.試鏡遭導演當眾狠嗆「這輩子別做演員」

中央戲劇學院畢業的成毅，剛出道跑龍套四處試鏡時曾屢遭冷遇。他當年曾被一位導演當眾狠嗆「你這輩子都別做演員了」，這句尖銳羞辱並沒有將他擊倒，反而成為他咬牙磨練演技近十年的動力。大批網民回顧其辛酸史感歎「當年那位導演現在看到他獨力撐起劇集收視破億，估計臉都腫了」，亦有劇迷點評「經歷過低谷才練出這股不服輸的韌勁」。

中央戲劇學院畢業的成毅，剛出道跑龍套四處試鏡時曾屢遭冷遇。（網上圖片）

你這輩子都別做演員了。 早期導演對成毅留言

2.「年齡造假」烏龍竟是童年為提早入學

成毅走紅後曾有網民翻出早年資料質疑他改年齡，引發一場烏龍風波。其前經理人梁婷親自發文還原真相，指出成毅小時候由祖母照顧，由於童年時他身形較同齡孩子高大，家人為讓他提早一年入學，申報戶籍時便將年齡報大了一歲。有網民在討論區笑言「別人改年齡是為了裝嫩，他小時候報大一歲純粹是為了早點讀書，太實在了」。

成毅走紅後曾有網民翻出早年資料質疑他改年齡，引發一場烏龍風波。（網上圖片）

成毅小時候由祖母照顧，由於童年時他身形較同齡孩子高大，家人為讓他提早一年入學，申報戶籍時便將年齡報大了一歲。 成毅前經理人梁婷發文留言

3.「成毅」並非真實姓名

許多內地演員出道後都會啟用藝名，「成毅」同樣並非他的真實姓名。成毅的本名其實叫「傅詩淇」，早年便開始支持他的資深粉絲常親切稱呼他為「小淇」或「副總」；更令人意外的是，他還有一個相當溫柔的小名叫「瑤瑤」，至今仍是母親對他的專屬暱稱。不少劇迷得知其真名後紛紛笑言「傅詩淇聽起來像瓊瑤劇男主角，跟他在戲裡演硬漢太有反差感了」。

成毅的本名其實叫「傅詩淇」，早年便開始支持他的資深粉絲常親切稱呼他為「小淇」或「副總」。（微博@成毅工作室）

4.獲封「吐血專業戶」且拍戲零偶像包袱主動往臉抹泥

成毅憑《琉璃》、《蓮花樓》、《沉香如屑·沉香重華》等虐心受傷吐血戲獲封古裝劇「吐血專業戶」，對狼狽戲份向來毫無偶像包袱。他在《兩京十五日》飾演落難太子「朱瞻基」拍攝泥潭逃亡戲時，嫌化妝師塗得太乾淨，竟親自抓泥巴往手臂及臉上狂抹，笑言「泥巴抹得還不夠，應該要越多越好」。網民看畢花絮力撐「現在很多小生連灰塵都不敢沾，他自己往臉抹泥實在太狠」。

成毅憑《琉璃》、《蓮花樓》等虐心受傷吐血戲獲封古裝劇「吐血專業戶」，對狼狽戲份向來毫無偶像包袱。（《沉香如屑·沉香重華》劇照）

成毅在《兩京十五日》飾演落難太子「朱瞻基」拍攝泥潭逃亡戲時，嫌化妝師塗得太乾淨，親自抓泥巴往手臂及臉上狂抹。（網上影片截圖）

5.收工無論多晚堅持自律「覆盤」與預習通告

成毅多年來在片場更維持著嚴格的自律習慣。無論當天拍戲收工多晚，他回到酒店後必先逐場覆盤已拍戲份細節，再提前預習次日通告單並整理表演重點，以確保翌日開機精準進入狀態。戲外的他性格內斂害羞，專注於演藝事業，鮮少傳出緋聞。有網民總結「每晚堅持寫覆盤筆記，難怪他能從龍套一路逆襲站穩頂流位置」。

無論當天拍戲收工多晚，成毅回到酒店後必先逐場覆盤已拍戲份細節。（微博@成毅工作室）

每晚堅持寫覆盤筆記，難怪他能從龍套一路逆襲站穩頂流位置。 網民留言

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