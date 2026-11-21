古裝劇《兩京十五日》開播後，男主角成毅滿臉泥濘爬上岸的一幕成為觀眾討論焦點，打破外界對古裝偶像劇「重濾鏡、靠替身」的固有印象。隨着劇組煞科花絮短片在網絡流傳，多間內地媒體披露成毅在片場實拍細節，包括在泥地連滾17遍、水牢閉氣至流鼻血，以及吊威也戲份撞傷頭部等，被導演張黎封為「戲瘋子」。



古裝劇《兩京十五日》開播後打破外界對古裝偶像劇「重濾鏡、靠替身」的固有印象，男主角成毅滿臉泥濘爬上岸的一幕成為觀眾討論焦點。（微博@兩京十五日官微）

隨着《兩京十五日》劇組煞科花絮短片在網絡流傳，多間內地媒體披露其片場實拍細節，成毅獲導演張黎封為「戲瘋子」。（微博@兩京十五日官微）

泥漿灼眼連滾17遍 太湖實景拒用電腦特技

在《兩京十五日》拍攝泥地重頭戲時，成毅嫌身上泥漿不夠逼真，主動要求工作人員在手臂、臉部及頸部加泥。期間泥漿灼傷雙眼，但他聽到導演喊「再來一條」，隨即再度撲進泥地，前後翻滾共17遍。

在《兩京十五日》拍攝泥地重頭戲時，成毅嫌身上泥漿不夠逼真，主動要求工作人員在手臂、臉部及頸部加泥。（網上影片截圖）

拍戲期間成毅遭泥漿灼傷雙眼。（網上影片截圖）

期間泥漿灼傷雙眼，但導演一喊「再來一條」，成毅隨即再度撲進泥地，前後翻滾共17遍。（網上影片截圖）

劇組在無錫太湖邊實景搭建逾3萬平方米場景，按明代圖紙復刻漕船、纖道、碼頭與河灘，泥濘場面全屬實景拍攝，並非依賴後期電腦特技。成毅在河灘水下戲份中，亦親身連貫完成閉氣、掙扎至踉蹌登岸整套動作，全程未有中斷。

《兩京十五日》劇組在無錫太湖邊實景搭建逾3萬平方米場景。（網上圖片）

漕船、纖道、碼頭與河灘均為實地取景，泥濘場面全屬實景拍攝，並非依賴後期電腦特技。（網上圖片）

成毅在河灘水下戲份中，亦親身連貫完成閉氣、掙扎至踉蹌登岸整套動作，全程未有中斷。（網上影片截圖）

水牢閉氣濺鼻血 婉拒替身親身上陣

水牢戲份的拍攝過程同樣備受關注。據相關花絮披露，成毅主動要求加拍水下長時間閉氣鏡頭，其間一度閉氣長達3分鐘，浮出水面一刻鼻血直接濺入池中。導演張黎見狀提出改用替身，但成毅擺手婉拒，堅持親身上陣並拍攝至天黑。花絮亦提及，他拍攝吊威也戲份時曾意外撞破頭部，事後劇組公開致歉，他僅平淡回應「拍戲磕碰常見」。

成毅主動要求加拍水下長時間閉氣鏡頭，其間一度閉氣長達3分鐘，浮出水面一刻鼻血直接濺入池中。（網上影片截圖）

導演張黎見狀提出改用替身，但成毅擺手婉拒，堅持親身上陣並拍攝至天黑。（網上影片截圖）

擺脫偶像劇包袱 微表情演活落難儲君

《兩京十五日》改編自作家馬伯庸同名歷史懸疑小說，講述明代皇太子朱瞻基淪為逃亡者的驚險歷程。劇集開播後，外界討論由片場花絮轉向正片演技，有劇評指出，成毅在泥地登岸一幕摒棄了傳統古裝劇主角「逢凶化吉、零狼狽」的老套橋段，改以眼尾泛紅、咬緊牙關等細微神情傳遞角色驚懼。

《兩京十五日》改編自作家馬伯庸同名歷史懸疑小說，講述明代皇太子朱瞻基淪為逃亡者的驚險歷程。（網上圖片）

《兩京十五日》劇集開播後，外界討論由片場花絮轉向正片演技。（微博@兩京十五日官微）

由於歷史正劇題材對演技要求極高，開播前曾有聲音質疑偶像劇出身的成毅能否駕馭張黎執導的作品。惟首播反應顯示，他憑藉實拍表現與眼神戲，已初步贏得觀眾認可。

由於歷史正劇題材對演技要求極高，《兩京十五日》開播前曾有聲音質疑偶像劇出身的成毅能否駕馭張黎執導的作品。（微博@兩京十五日官微）