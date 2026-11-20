由成毅領銜主演的古裝歷史懸疑劇《兩京十五日》將於今晚（20日）7時30分正式開播。他曾憑《琉璃》、《沉香如屑》及《蓮花樓》穩坐古裝小生席位，今次首度跳出仙俠與武俠舒適圈，飾演由紈絝子弟走向成熟的明朝太子朱瞻基，在15日逃亡歷劫中展現截然不同的演技層次，備受劇迷關注。



由成毅領銜主演的古裝歷史懸疑劇《兩京十五日》將於今晚（20日）7時30分正式開播。（微博@兩京十五日官微）

告別仙俠標籤 首演成長型儲君

回顧成毅過往的演藝履歷，無論是《琉璃》中的深情司鳳、《沉香如屑》的清冷帝君，抑或《蓮花樓》裡看淡生死的病弱神醫李蓮花，均帶有濃厚的仙俠或武俠色彩，亦成為他最為觀眾熟悉的螢幕標籤。今次在改編自馬伯庸同名歷史懸疑小說的《兩京十五日》裡，成毅徹底卸下不食人間煙火的「仙氣」，飾演處於權力漩渦中心的少年太子朱瞻基。

成毅在《蓮花樓》裡飾演看淡生死的病弱神醫李蓮花，帶有濃厚的武俠色彩。（微博@蓮花樓官微）

今次在《兩京十五日》裡，成毅卸下不食人間煙火的「仙氣」，飾演處於權力漩渦中心的少年太子朱瞻基。（微博@兩京十五日官微）

接獲父皇重病 15日奔襲逾兩千里

明仁宗（朱高熾）長子朱瞻基這個角色並非一出場便是英明神武的「完美帝王」，而是從養尊處優、甚至帶點紈絝氣息的皇室繼承人起步，向來習慣深宮錦衣玉食，對民間險惡與官場暗流缺乏切身體會。

明仁宗（朱高熾）長子朱瞻基這個角色並非一出場便英明神武的「完美帝王」。（《兩京十五日》預告片截圖）

朱瞻基向來習慣深宮錦衣玉食，對民間險惡與官場暗流缺乏切身體會。（《兩京十五日》預告片截圖）

朱瞻基奉命居守南京期間突遭寶船爆炸驚魂，同時接獲父皇重病危在旦夕的急報，為免朝局動盪、江山易主，他必須在短短15日內沿京杭大運河日夜兼程北上，奔襲2,200餘里趕回北京繼位。在無人護衛的逃亡路上，這位從未離開過深宮的年輕儲君被迫偽裝身份隱藏於市井漕船之間，與捕快吳定緣（林更新飾）、女醫蘇荊溪（姜珮瑤飾）及地方小官于謙（吳幸鍵飾）結伴同行，在殺手追擊與重重阻截中艱難求存。

朱瞻基奉命居守南京期間突遭寶船爆炸驚魂。（《兩京十五日》預告片截圖）

朱瞻基接獲父皇重病危在旦夕的急報，為免朝局動盪、江山易主，朱瞻基必須在短短15日內沿京杭大運河日夜兼程北上。（《兩京十五日》預告片截圖）

朱瞻基與捕快吳定緣（林更新飾）、女醫蘇荊溪（姜珮瑤飾）及地方小官于謙（吳幸鍵飾）結伴同行，在殺手追擊與重重阻截中艱難求存。（微博@兩京十五日官微）

泥灘狼狽求生 青澀太子蛻變擔大任

成毅為了演活這段由青澀到成熟的轉變，在劇中一改過往飄逸造型，頻頻奔走於泥灘、漕船碼頭與刀光劍影之中。面對沿途殺手追擊與朝堂暗算，他既要演繹儲君在危局裡的機敏果決，亦要細膩呈現角色走入市井、目睹漕運弊端與百姓疾苦後的震撼與心境轉折，逐步肩負起社稷重任。

成毅為了演活這段由青澀到成熟的轉變，在劇中一改過往飄逸造型，頻頻奔走於刀光劍影之中。（微博@兩京十五日官微）

成毅在劇中一改過往飄逸造型，頻頻奔走於泥灘、漕船碼頭與刀光劍影之中。（《兩京十五日》預告片截圖）

面對沿途殺手追擊與朝堂暗算，成毅需要演繹出儲君在危局裡的機敏果決。（《兩京十五日》預告片截圖）

成毅呈現角色走入市井、目睹漕運弊端與百姓疾苦後的震撼。（《兩京十五日》預告片截圖）

有網民看了預告片後留言：「看慣了他以前白衣飄飄、仙氣十足的模樣，今次看到他在泥地與市井間狼狽求生、從嬌貴太子一步步扛起江山重任，反而更貼地、更有生活質感，期待這部劇成為他成功轉型的代表作！」