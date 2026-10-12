蔡琴開唱親口公布封咪時間點　告別宣言惹哭全場：沒有永遠的蔡琴

68歲金嗓歌后蔡琴拋出引退震撼彈！她日前才在台灣台北國際會議中心完成《不要告別》巡迴演唱會，10月11日參加大陸抖音舉辦的《2026美好奇妙夜》時，無預警宣布將於2027年12月31日之後正式告別舞台，等同2028年起封咪（封麥），消息一出讓全場觀眾錯愕驚呼。



自剖心聲「沒有永遠的蔡琴」 告別宣言惹哭全場

蔡琴在台上先是對觀眾說：「我有兩件事要跟你們說。」接著語氣堅定地拋出第一顆震撼彈：「也許這是你倒數第二次看蔡琴的演出，2027年的最後一天為止，以後蔡琴再也不在舞台上唱歌。」

蔡琴（官方提供圖片）

蔡琴無預警拋震撼彈！親口證實「這一天起正式封咪」：

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她接著表示：

我覺得沒有永遠的蔡琴，但我希望你們知道以後，珍惜我，就像我珍惜你們一樣。

也提到這可能是觀眾倒數第二次看到她的演出，讓全場氣氛瞬間凝結。

面對歌迷不捨，蔡琴語帶哽咽卻依然堅定，她說：

我非常非常感謝，不管你是幾歲，我都感謝你們長久的支持、長久的欣賞、長久的做我的知音。沒有知音的歌手是非常非常寂寞的。

她直言，自己知道抖音不是蔡琴的地盤，但仍特地到場，誠意十足地向每一位朋友說謝謝。

語畢，她巧妙地用經典名曲為這段告別宣言作結，感性地說：「所以我要唱這首歌，他不是活在時間裡，這首歌是活在永恆裡——《恰似你的溫柔》。」這番話不僅呼應了她前述的「沒有永遠的蔡琴」，也象徵著她的歌聲將會永遠陪伴歌迷。

把青春與健康獻給燈光 蔡琴曾說：舞台就是我的家

蔡琴出道48年，唱紅《恰似你的溫柔》、《被遺忘的時光》、《你的眼神》、《讀你》等經典歌曲。她日前在台北開唱時曾感性說：「蔡琴沒有家，原來我的家就是舞台，你們就是我最親愛的家人。」道盡她對歌迷與舞台的深厚情感。

今年4月她曾透露，《不要告別》加演場可能是自己最後一次演唱會，如今親口公布封咪時間點，也讓外界解讀她已為演藝生涯畫下句點。粉絲紛紛留言哀嚎：

「別啊！我們還想繼續聽你唱歌」

「支持，留下美好」



蔡琴用近半世紀的歌聲陪伴無數人，如今選擇在最好的情況下向觀眾道別，更顯珍貴。

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