身兼港協暨奧委會副會長、藝術發展局主席及立法會議員的霍啟剛，昨日（23日）出席香港樹仁大學第52屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，獲校方頒授榮譽文學博士學位，與獲頒榮譽社會科學博士學位的騰訊創始人之一陳一丹博士同獲殊榮。如此重要的人生里程碑，霍家上下幾乎「總動員」現身撐場，連向來作風低調的孻仔霍啟仁亦帶同新婚泰籍太太Purisa Songsombat（Namfon）齊齊出席，大合照場面相當熱鬧。

霍啟剛為香港青年聯會前主席，現任香港立法會議員、霍英東集團副總裁、中糧集團外部董事、香港賽馬會董事、香港藝術發展局主席、中華人民共和國全國人民代表大會香港特別行政區代表和天津市政協委員。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛獲樹仁頒榮譽文學博士。（IG@fok_kenneth）

朱玲玲郭晶晶同場見證 霍啟仁新婚妻「泰國朱千雪」氣質現身

從現場曝光的大合照所見，身穿博士袍的霍啟剛站在C位，身旁一字排開全是至親家人。向來感情要好的郭晶晶一如以往低調現身支持老公，而霍震霆與「最美港姐」朱玲玲亦為了長子的大日子罕有同場見證。此外，去年（2025年11月）與霍啟仁在雲南玉龍雪山完婚、有「泰國朱千雪」之稱的新抱Purisa Songsombat（Namfon）亦成為焦點之一，樣貌甜美、氣質出眾的她融入霍家大家庭，與一眾長輩及兄嫂同框，盡顯一家人關係融洽。

大合照。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛與妻子郭晶晶。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛發文寄語青年裝備自己

樹仁大學校方在讚辭中高度評價霍啟剛，指他多年來積極連結各界、為青年拓展機會，並致力推動香港在國際舞台發揮更大橋樑作用，表彰其貢獻「不止於一項運動、一個界別或一份公職」。 典禮過後，霍啟剛亦在社交平台撰長文分享喜悅，透露自己與樹仁大學早有淵源，過去曾在體育及青年活動上合作過。他感性表示，無論在體育文化界，抑或全國人大、政協及立法會崗位，始終秉持「將個人能力轉化為對社會與國家的承擔」的信念，今次獲頒榮譽亦提醒他日後要繼續為國家、香港及青年「多做實事」。

同場見證二百多位畢業生上台領取證書後，霍啟剛亦不忘寄語年輕一代，指當下身處「世界百年未有之大變局」，雖然危與機並存，但只要保持謙卑學習的心、裝備好自己，做一個有判斷力、責任感、國家視野及勇於開創的人，「這片舞台就無比廣闊」，前途定必無可限量。帖文一出，不少網民紛紛留言恭喜「霍博士」，大讚霍家一門傑出兼十分溫馨。

獲校方大讚，貢獻不止於單一界別。（IG@fok_kenneth）