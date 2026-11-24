現年34歲的葉蒨文（Sophie），去年憑無綫戀愛綜藝《女神配對計劃》人氣急升兼勇奪「飛躍進步女藝員」後風頭一時無兩。近日她在社交平台公開一輯於TVB 59周年台慶夜、在電視城戶外噴水池旁拍攝的造型美照，配合夜色與燈光散發出極致高貴優雅的女神氣場，戰衣剪裁更集仙氣與性感於一身，瞬間引爆大批網民瘋狂洗版讚好！



葉蒨文。（IG@sophieysm）

葉蒨文與男友曾展望因參與戀愛真人騷《女神配對計劃》人氣急升，成功配對走紅。（IG@sophieysm）

白裙戰衣曬事業線

這套純白掛頸晚裝戰衣設計極盡心思，正面心口採用大膽的水滴形深V鏤空剪裁，大方展現澎湃事業線；腰側及高領頸圈位置綴滿閃耀水鑽，低調之中盡顯奢華貴氣。裙擺側面更設超高開衩直達大腿根部，一雙修長白滑美腿表露無遺，加上貼身剪裁緊貼身段，將纖腰與翹臀的玲瓏曲線勾勒得淋漓盡致。

大曬長腿。（IG@sophieysm）

騷澎湃事業線。（IG@sophieysm）

盡顯奢華貴氣。（IG@sophieysm）

不過最令網民眼前一亮的，莫過於她轉身背向鏡頭時的驚艷設計——大露背剪裁沿著肩胛骨邊緣綴以精緻閃亮水鑽飾邊，優美背線毫無保留呈現人前，白滑玉背在夜色燈光映照下更顯亮麗奪目，可謂「前後各有睇頭」。葉蒨文亦特意以英文「Moonlight on white」為帖文配文，與其純白女神造型及噴水池夜景互相呼應，意境十足。

背後另有乾坤。（IG@sophieysm）

大露背剪裁。（IG@sophieysm）

曾展望盛讚「雅典娜女神」

台慶當晚葉蒨文與男友曾展望（GM）情侶檔現身紅地氈時，這套戰衣已成為全場鎂光燈焦點；GM當晚受訪時不但大方承認在化妝間已忍不住偷望女友，更公開盛讚她這身造型高貴迷人，宛如「希臘女神雅典娜」，甜度爆燈。今次高清近照正式曝光後，更吸引大批網民湧入留言區洗版心心眼，紛紛激讚「着白色好有仙氣」、「又靚又性感」，亦有人形容她「每一張都靚，白月光咁」，更有粉絲笑言「Sophie被你電親，點算啊啊啊，太靚」。

曾展望激讚葉蒨文似希臘女神。（胡凱欣 攝）