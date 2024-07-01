6位演過19禁電影的男神《淚之女王》金秀賢入伍前與「她」床戰

韓國演藝圈不只是盛產粉紅泡泡的韓劇，大膽情慾情節的 19 禁韓國電影，在 2000 年左右在國際影壇上展露頭角，充滿激情、複雜情慾關係的作品大量被談論。



不說你不知道，一說保證嚇一跳！原來這幾位演員曾演出 19 禁情慾作品，劇中大談禁忌秘戀、裸身露點展現好身材、限制級的大尺度床戲，敬業的他們幾乎都親自上陣，讓觀眾看了臉紅心跳！

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演過「19禁韓國電影」男神1．孔劉

原來孔劉也曾拍過 19 禁電影！孔劉在韓國是公認的國民老公，不只擁有俊俏的臉蛋，而且身材也十分完美，有著「韓國身材最健美的演員」的美譽。2016 年與影后全道嬿搭檔共同主演愛情電影《關不住的誘惑》，劇情講述一對不倫的戀人，為了家庭與真愛陷入掙扎。

兩人都是因為孩子在異地相遇相識，後來兩顆寂寞的靈魂不自覺相互依偎，因此產生情愫，漸漸展開了婚外情。電影中的床戲比較浪漫唯美，兩人在「交流」的嬌喘聲可說是全劇的大亮點！

孔劉在韓國是公認的國民老公，不只擁有俊俏的臉蛋，而且身材也十分完美，有著「韓國身材最健美的演員」的美譽。（《關不住的誘惑》劇照）

2016 年與影后全道嬿搭檔共同主演愛情電影《關不住的誘惑》，劇情講述一對不倫的戀人，為了家庭與真愛陷入掙扎。（《關不住的誘惑》劇照）

演過「19禁韓國電影」男神2．趙寅成

長腿Oppa趙寅成過去出演過許多經典韓劇，尤其去年演出《Moving超異能族》再度旋風收穫了一群少女粉絲！原來Oppa曾演出大尺度的 19 禁電影，在劇中除了全裸激戰床戲演出，更是大膽挑戰禁忌同性之愛。

2008 年的《霜花店：朕的男人》由趙寅成、朱鎮模、宋智孝領銜主演，劇情講述只好男色的君王與其隨從隊長偷偷發展超出友誼的關係，兩人成為最親密的戀人。由於歷屆君王都需要子嗣傳宗接代，因此要求隨從與王后發生關係，最終走向超展開，兩人反而經常私下偷歡，趙寅成與宋智孝的床戲可說是超刺激，看完真的會臉紅紅！

長腿Oppa趙寅成過去出演過許多經典韓劇，尤其去年演出《Moving異能》再度旋風收穫了一群少女粉絲！（《霜花店：朕的男人》劇照）

2008 年的《霜花店：朕的男人》由趙寅成、朱鎮模、宋智孝領銜主演，劇情講述只好男色的君王與其隨從隊長偷偷發展超出友誼的關係，兩人成為最親密的戀人。（《霜花店：朕的男人》劇照）

演過「19禁韓國電影」男神3．金秀賢

韓劇男神金秀賢近期在《淚之女王》的深情演出圈粉無數，許多劇迷都紛紛成為金太太，拜倒在他的精湛演技與魅力。金秀賢也不吝嗇分享自己的好身材，其中一幕沐浴後只圍著浴巾的戲碼更是讓人眼睛大吃冰淇淋。

不過你知道嗎？其實金秀賢早在 2017 年入伍前，也曾有大尺度演出！金秀賢在電影《Real》與已故女星雪莉上演露點激情床戲，禁慾床戲十分刺激火辣。其中金秀賢穿著緊身內褲，隱約顯現出物體形狀真的讓人太害羞，側身、背影全裸演出十分養眼，讓各位金太太大飽眼福！

韓劇男神金秀賢近期在《淚之女王》的深情演出圈粉無數，許多劇迷都紛紛成為金太太，拜倒在他的精湛演技與魅力。（《Real》劇照）

金秀賢在電影《Real》與已故女星雪莉上演露點激情床戲，禁慾床戲十分刺激火辣。（《Real》劇照）

演過「19禁韓國電影」男神4．姜河那

百變男神姜河那曾演出許多經典韓劇，例如《繼承者們》、《步步驚心：麗》、《山茶花開時》等，尤其是與孔曉振搭擋的熱門韓劇《山茶花開時》，姜河那首次擔任男主角便奪得百想藝術大獎，年紀輕輕就奪下視帝，直接晉身無數師奶和少女心目中的寶藏男孩！

原來姜河那曾在 2015 年時主演一部限制級電影《情慾王朝》，劇中的他飾演一名紈絝子弟大渣男，甚至與搭檔對手姜漢娜上演一段激烈的強暴戲碼，直接突破過去在螢幕前的男神形象。破格演出世紀渣男的挑逗與強暴戲碼，兩人亂倫的戲份更是掀起故事的高潮，姜河那更是不惜犧牲露出臀部，好身材一覽無遺！

原來姜河那曾在 2015 年時主演一部限制級電影《情慾王朝》，劇中的他飾演一名紈絝子弟大渣男。（《情慾王朝》劇照）

甚至與搭檔對手姜漢娜上演一段激烈的強暴戲碼，直接突破過去在螢幕前的男神形象。（《情慾王朝》劇照）

演過「19禁韓國電影」男神5．裴勇俊

韓流天王裴勇俊的深情暖男形象，可說是風靡全亞洲，沒有一個女人不愛他。溫文儒雅的書生氣質，搭配一張令人無法抗拒的臉蛋，最不可忽視的是穿衣顯瘦、脫衣有肉的身材，成功坐穩韓劇天王的寶座，至今甚至無人能撼動。

不過裴勇俊居然也有演過 19 禁韓國電影！裴勇俊曾演出電影《醜聞》，他在劇中擺脫以往純情形象，飾演一名好色成性的男子，與影后全道嬿上演激情火辣的床戲。裴勇俊也曾與韓劇女神孫藝珍搭檔演出愛情文藝片《外出》，兩人大膽挑戰道德禁忌，飾演一對被伴侶背叛的男女，漸漸對彼此產生愛火的出軌故事。

裴勇俊曾演出電影《醜聞》，他在劇中擺脫以往純情形象，飾演一名好色成性的男子，與影后全道嬿上演激情火辣的床戲。（《醜聞》劇照）

裴勇俊也曾與韓劇女神孫藝珍搭檔演出愛情文藝片《外出》，兩人大膽挑戰道德禁忌，飾演一對被伴侶背叛的男女，漸漸對彼此產生愛火的出軌故事。（《外出》劇照）

演過「19禁韓國電影」男神6．宋承憲

韓流男神宋承憲曾與女神宋慧喬搭檔演出《藍色生死戀》，催淚虐心的兄妹戀看哭了無數觀眾，更是用掉了許多衛生紙，坐穩當年的韓國電視劇最高收視率寶座，劇中男女主角也順勢成為了韓流男神、女神，圈粉無數。

宋承憲的神顏值不只是在電視劇可被看見，宋承憲曾大膽挑戰全裸情慾電影《人間中毒》，在劇中大享齊人之福，除了與小三大玩制服誘惑，更不忘與正宮慾火纏身，大尺度的禁慾床戲看了真是臉紅心跳。值得一提的是這部劇還有「男男共浴」的戲碼，敬業演出的宋承憲更是被導演要求全脫光。雖然最後被剪掉，但男神展現好身材的養眼畫面已讓觀眾大飽眼福！

韓流男神宋承憲曾與女神宋慧喬搭檔演出《藍色生死戀》，催淚虐心的兄妹戀看哭了無數觀眾。（《人間中毒》劇照）

宋承憲的神顏值不只是在電視劇可被看見，宋承憲曾大膽挑戰全裸情慾電影《人間中毒》。（《人間中毒》劇照）

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