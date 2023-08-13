台女星蔡瑞雪慘遭「胸襲」IG曬遇害畫面　第一時間嚇傻：真的很痛

「北一女神」蔡瑞雪、嚴正嵐與8月10號為靈異喜劇《地獄里長》宣傳，兩人因法律學分班結識後成了好閨密，戲外雖是初次合作，卻因為「身高一致」很快就變成好友，蔡瑞雪還是她小孩的契媽，有次去嚴正嵐家作客，竟被她的兒子「胸襲」！原來是某一次蔡瑞雪跟小嬰兒玩的時候，自己的胸部冷不防被踹了一腳，她不以為意的說：「第一次被踢到有嚇到，正嵐說這很正常，所以我想說就讓他踢，沒想到力道有大有小，大力真的很痛，當下有疏通經脈的感覺。」



嚴正嵐表示，身為契媽的蔡瑞雪非常疼兒子，還送很多衣服，並透露兒子對蔡瑞雪又是拉頭髮、又是踢胸部，後來她將「胸襲」的照片發到社群，引來大批網民直呼好羨慕，嚴正嵐笑說：「葉星辰也被踢過，她回家後胸部都瘀青了，可能是因為媽媽沒有，所以好奇這是什麼，沒接觸過。」

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兩人因戲結緣還成了好朋友，嚴正嵐說：「和瑞雪一起演戲的時候就發現，她是一個對於挑戰會傾盡全力付出的女生，相信努力、也願意努力的樣貌是我覺得她很吸引人的地方，拍攝空檔時她會提臀或練腹肌，真的很有活力。」蔡瑞雪也大方分享彼此私下互動：「我們常常約去咖啡廳聊天，會聊一些感情的事，正嵐都會幫我分析，還為我講解她擅長的人類圖。從她懷孕到小孩出生我都有參與，看著她肚子慢慢變大到乾兒子出生，覺得很神奇，乾兒子是我遇過最乖、最可愛的小寶寶了！」

監製暨導演瞿友寧透露：「因為看了電影《陪你很久很久》蔡瑞雪的演出，覺得她是一個自然清新又可愛單純的女孩，雖然跟一般人想像中律師的樣子不太像，但也因此多了幾分反差的吸引力與魅力。」

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