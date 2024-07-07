女生著比堅尼影相點解要跪地？唔係純粹為性感 女網民揭真正原因
撰文：聯合新聞網
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夏天就是玩水的季節，不少女孩子都會穿著火辣泳裝到海邊戲水，也有人會拍攝美照留下紀念。
不過有一名女網友在Dcard發文，她好奇為何有些穿比堅尼的女生，拍照的時候都要擺出正面跪姿的姿勢，有內行人解釋是因為可以好修圖、展現曲線、遮掩腿或下半身，讓其他人瞬間秒懂：
終於有人解答了！每次去海邊總被姐妹拉著跪下拍都滿頭問號
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貼文引起眾多女性網友的討論：
「拍起來比較好看，也好修」
「跪著，屁屁往後推，會看起來身材超讚」
「看起來顯瘦又好凹姿勢，沒什麼理由」
「跪著身體向上挺，就不會容易擠到肚子肥肉」
「因為比堅尼不是高腰，站著看起來腿會比較短」
「這樣比較好凹S曲線」
「瘦啊！不然誰想跪」
「坐著小腹會有贅肉吧」
「沒屁股可以用力頂用力凹，腰往後看起來比較細，腿不好看可以遮」。
還有人表示：
「腿不好看的可以遮，讓視覺集中在上半身」
「因為跪著可以讓視覺集中在上面，通常女生下半身比較容易胖，跪著比較好修圖，再者可以弱化很多地方的肥胖或者不好看（大小腿亦或者腿型）」
「可以遮下半身比較胖或腿型不好看，可以掩蓋身體比例不好看（ex五五身）」
「妳是不是沒有穿比堅尼拍過照？站著除非真的很瘦，不然大腿都蠻粗的」
「很瘦、比例很好、腿長的都不會這樣拍，會這樣拍的都身材不夠好，這樣理解嗎？」
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