女生著比堅尼影相點解要跪地？唔係純粹為性感　女網民揭真正原因

夏天就是玩水的季節，不少女孩子都會穿著火辣泳裝到海邊戲水，也有人會拍攝美照留下紀念。



不過有一名女網友在Dcard發文，她好奇為何有些穿比堅尼的女生，拍照的時候都要擺出正面跪姿的姿勢，有內行人解釋是因為可以好修圖、展現曲線、遮掩腿或下半身，讓其他人瞬間秒懂：

終於有人解答了！每次去海邊總被姐妹拉著跪下拍都滿頭問號

蔡瑞雪（IG@snowbabyq）

波多野結衣（IG@hatachan524）

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貼文引起眾多女性網友的討論：

「拍起來比較好看，也好修」

「跪著，屁屁往後推，會看起來身材超讚」

「看起來顯瘦又好凹姿勢，沒什麼理由」

「跪著身體向上挺，就不會容易擠到肚子肥肉」

「因為比堅尼不是高腰，站著看起來腿會比較短」

「這樣比較好凹S曲線」

「瘦啊！不然誰想跪」

「坐著小腹會有贅肉吧」

「沒屁股可以用力頂用力凹，腰往後看起來比較細，腿不好看可以遮」。



還有人表示：

「腿不好看的可以遮，讓視覺集中在上半身」

「因為跪著可以讓視覺集中在上面，通常女生下半身比較容易胖，跪著比較好修圖，再者可以弱化很多地方的肥胖或者不好看（大小腿亦或者腿型）」

「可以遮下半身比較胖或腿型不好看，可以掩蓋身體比例不好看（ex五五身）」

「妳是不是沒有穿比堅尼拍過照？站著除非真的很瘦，不然大腿都蠻粗的」

「很瘦、比例很好、腿長的都不會這樣拍，會這樣拍的都身材不夠好，這樣理解嗎？」



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