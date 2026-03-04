「北一女神」蔡瑞雪日本滑雪派福利　零下低溫脫衣曬深V驚艷全網

擁有台灣、烏茲別克、藏族血統的蔡瑞雪，以甜美精緻的五官，受到大批粉絲支持喜愛，學生時期就有「北一女神」稱號。



經常在社交平台分享生活的她，近日一組日本滑雪的照片，再度吸引2.2萬粉絲讚賞，胸前深溝更叫人難以忽視。

蔡瑞雪（Instagram@snowbabyq）

過去多以黑長髮清新甜美造型示人的蔡瑞雪，新的一年挑戰亮眼的亞麻橘髮色，整體氣質更顯成熟火辣，特別是在近日一組日本滑雪美照中，在白雪背景的襯托下肌膚顯得更加白皙，舉手投足間流露出自信的輕熟女人味。

只見蔡瑞雪豪氣脫下厚重外套，黑色連身運動服不僅完美勾勒出她長年健身維持的纖細腰線，胸前的深V設計更讓深邃曲線大方見客，這種「冰火五重天」的穿搭邏輯，成功在零下低溫中燃起粉絲的熱情。

不少網民紛紛在貼文下留言朝聖：

「這雪要融化了！」

「瑞雪在雪地裡真的無敵」

「這種帥辣風格太適合妳」



【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】