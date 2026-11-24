現年56歲的「大美人」李嘉欣（Michele）與富商老公許晉亨自2008年拉埋天窗以來，恩愛程度有增無減。昨日（23日）適逢兩人結婚18周年的大日子，李嘉欣率先在社交平台高調曬恩愛，除了於社交平台上載夫妻貼面合照並甜寫「Happy 18th Anniversary」外，更於微博感性發文：「曬一曬18歲的婚姻不過分吧」，幸福之情溢於言表！



李嘉欣與許晉亨自2008年結婚後一直十分恩愛。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣昨日（23日）於個人社交平台分享夫妻甜蜜合照大曬恩愛。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣飛上海高檔餐廳慶祝結婚18周年

原來，兩夫妻今年特意飛往上海共度周年紀念，有眼利網民在小紅書透露，於上海高檔餐廳「KZ Shanghai」意外偶遇李嘉欣夫婦，更激讚她「狀態保持得超級好」！從網民現場拍下的影片可見，餐廳內燈光浪漫迷人，李嘉欣與許晉亨拿著精緻小蛋糕開心合照；身穿優雅服飾的李嘉欣幸福地依偎在老公肩膀旁，並不時對著鏡頭甜笑、輕輕擺動身體，舉手投足依然充滿「少女感」；而身旁的許晉亨亦全程笑逐顏開，兩夫妻眼神對視盡是濃濃愛意，結婚18年依然如熱戀情侶般甜蜜，羨煞旁人！

李嘉欣和許晉亨在上海的高級餐廳被網民捕獲。（小紅書影片截圖）

有網民指許晉亨旁邊的少年就是其子許建彤。（小紅書影片截圖）

李嘉欣15歲愛子Jayden疑低調隨行

除了李嘉欣夫婦恩愛放閃成為焦點，影片中另一個更引人注目的亮點，便是坐在許晉亨身旁的一位身形健碩的神秘少年！畫面中所見，該名少年身穿簡約白色休閒上衣，髮型清爽俐落，臉上掛著陽光燦爛的笑容；雖然餐廳現場燈光較為昏暗，令少年的面部輪廓顯得有些模糊，但其高大寬闊的肩膀與健康膚色依然非常搶鏡。大批網民隨即紛紛猜測，這位低調同行慶祝的陽光少年，正正是兩人的15歲寶貝愛子許建彤（Jayden），不少網民更留言大讚他十分靚仔有型！

李嘉欣婚後育有一子許建彤（Jayden）。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣愛子身高迫近1米9

事實上，今年9月已有幸運網民在英國倫敦白金漢宮附近巧遇過許建彤並引發熱議。當時年僅15歲的他，目測身高已經接近一米九，肩膀寬厚且身形魁梧挺拔，完全擺脫昔日稚氣！當日他戴著文青黑框眼鏡，以一身白衫配灰色短褲的簡約打扮示人，膚色陽光健康，加上五官輪廓極度深邃立體，與媽媽李嘉欣簡直「成個餅印」，完美繼承了父母的優良基因，令一眾網民紛紛驚歎「最美港姐」的神級基因確實強大！

許建彤早前現身英國街頭。（小紅書）

獲讚大隻靚仔。（小紅書）