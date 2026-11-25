《男人萬歲》是杜汶澤旗下平台「喱騷」推出的清談節目，由阿Phat＠24味、梁栢堅與Chantale貝依霖主持，探討港男心態與兩性關係。最新一集節目特別邀請了近日剛剛榮升父親的伍富橋（Alvin）及其太太梁兆楹（Shirley）擔任嘉賓，兩人在鏡頭前毫不避忌，親身大談「娶個有錢人」背後的真實相處日常與奇妙的相識經歷。



伍富橋與太太梁兆楹（Shirley）早前喜迎愛兒Julian，正式升格做新手父母！（IG@sysleungx）

伍富橋與太太梁兆楹（Shirley）早前喜迎愛兒Julian，正式升格做新手父母。（IG截圖）

梁兆楹踢爆伍富橋初見好「OnX」

一向被外界冠以「億萬駙馬」稱號的伍富橋，於2022年與富家千金梁兆楹步入婚姻殿堂，兩人更在2026年10月迎來愛情結晶，伍富橋正式榮升新手爸爸。雖然外界經常將焦點放在兩人的財力差距上，但在節目的預告片段中，伍富橋對於這段婚姻展現出十分豁達的態度，預告片段中更出現「婚都結埋啦，不用分得那麼細喇，相親相愛咪好囉」等金句。

梁兆楹與伍富橋最初是透過共同朋友牽線而認識。（影片截圖）

在節目中，主持人阿Phat好奇詢問兩人的相識經過。梁兆楹透露，雙方最初是透過共同朋友（Common friend）牽線而認識。當時該名友人帶她到伍富橋所在的健身房運動，兩人因此搭上線。談及對伍富橋的第一印象，梁兆楹毫不留情地笑指，當初覺得對方十分「On9」。對此，伍富橋連忙解釋，指當時梁兆楹來到健身房並非刻意找他當私人教練（PT），純粹是因為雙方的共同朋友剛好沒有空，他出於一片好心與義氣才幫忙帶領訓練。沒想到這番「好人宣言」立刻遭到太太當場拆穿，梁兆楹急到爆粗反駁：「X你，我有俾錢買堂㗎，你出咩義氣！」兩人互相鬥嘴的畫面引發全場大笑。

梁兆楹毫不留情地指一開始覺得伍富橋十分「On9」。（影片截圖）

梁兆楹無情拆穿伍富橋的「好人宣言」。（影片截圖）

伍富橋初識即自爆溝女心事遭嫌「好核突」

隨著兩人越聊越投機，初期的相處過程卻依然充滿反差感。梁兆楹坦言，伍富橋有時候十分古怪，會突然向剛認識不久的她傾訴一些極為私密的個人心事。她直言：「我都唔知點解會同你講呢啲，其實你真係好核突」，並表示對方會跟她聊最近喜歡上哪一個女生，這些其實都是她未必想知道的私事。

伍富橋與太太相識不久就談論自己最近喜歡上哪一個女生。（影片截圖）

此番言論也被梁兆楹認為好核突。（影片截圖）

最令人意想不到的是，梁兆楹更在節目中爆料，兩人在確認戀愛關係前，她竟然曾充當對方的「軍師」。梁兆楹笑著回憶：「甚至我一開頭有幫佢溝女，衫都幫佢襯埋。」可惜伍富橋最後依然追求失敗。現場主持與嘉賓聽罷紛紛起鬨，大聲取笑梁兆楹當時根本是在「玩你」、「整你」，故意幫倒忙讓他追求失敗。面對眾人的玩笑，伍富橋在一旁無奈苦笑飲酒，而梁兆楹則大笑著連番否認，強調自己當時絕對沒有私心：「我係真係想幫你㗎！」

定一定。（影片截圖）