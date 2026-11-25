現年40歲的日本男星田口淳之介，今年9月透過個人YouTube頻道投下震撼彈，宣布已經成家立室並榮升新手爸爸，迎來「雙喜臨門」的人生大喜事！當時他大讚年下圈外妻子既漂亮又可靠，是陪伴並支持自己的最強後盾。



田口淳之介今年9月宣布結婚當爸。（YouTube@田口淳之介official）

田口淳之介愛妻Riri近日正式開通個人帳號。（IG@riri_taguchi）

田口太太Riri被讚撞臉三上悠亞

向來低調的兩人最近卻突然轉趨高調，田口太太Riri正式在社交平台開設個人帳號，更毫不避忌大方露臉，一口氣分享多張夫妻甜蜜恩愛合照，以及今年初佗B時的大肚靚相，同時宣布田口淳之介的IG新帳號亦已全面啟用！Riri近日以「網紅」姿態活躍於網絡，立即掀起大批網民熱烈討論，不少人驚歎她星味十足、顏值極高，更有網民直指她長相神似前AV女優三上悠亞，瞬間成為焦點！

Riri甜曬大肚孕照。（IG@riri_taguchi）

顏值好高。（IG@riri_taguchi）

有網民指Riri撞樣三上悠亞（左）。（X@yua_mikami；IG@riri_taguchi）

田口淳之介曾染毒、當男公關

回顧田口淳之介的演藝路可謂波折重重，他曾是人氣男團KAT-TUN的成員之一，惟過去因捲入涉毒被捕風波，導致形象與演藝事業一度直插谷底。沉寂過後，他近年努力重新出發，成功考取日本職業麻雀聯盟資格，搖身一變成為「職業雀士」，於今年正式展開人生全新階段。田口淳之介亦曾感性剖白心路歷程，直言正當自己處於人生最黑暗、最低谷的時刻遇上了太太Riri，形容妻子就像黑暗中的一道曙光，適時拉了他一把並給予莫大力量，協助他一步步找回自信與生活方向。