日本「法律系I級女神」AV女優博多彩葉日前被爆出遭到《藍色監獄》男星綱啓永射後不理，原本由男方主動搭訕還發生關係，但疑似紅了就切割女方。博多彩葉現在更是豁出去，怒轟演藝圈有人舉辦「亂交派對」，甚至暗指對方曾與多名AV女優有過不當往來，綱啓永的好友樋口幸平就被網友點名恐怕也是其中一員，引發網友熱議。另一方面，博多彩葉也突然宣布將於11月20日前往台灣工作，意外成為另一個話題焦點。



發文怒轟「亂交派對」 網友影射樋口幸平

博多彩葉日前接連在推特發文，直言：「而且說什麼亂交派對，怎麼會有人這麼常辦這種活動啊？」更透露曾有人主動對她表示「沒辦法跟AV女優交往」，如今卻疑似做出與過去說法相反的行為，讓她忍不住痛批：「混帳東西！」她也表示，許多同行女優都曾受過類似傷害，因此已經做好丟掉工作的心理準備，即使因此被提告也無所謂，強調自己會抗戰到底。

博多彩葉（Instagram@iroha0108_）

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此外，博多彩葉再次提及「那傢伙的好朋友也有在開派對」，還爆料這位「好朋友」跟許多AV女優玩過，還質疑對方過去有過更不堪的玩樂方式。由於她先前就曾發文影射綱啓永的好友樋口幸平也有參與派對，加上兩名演員不僅私交甚篤，也都有演出漫改真人電影《藍色監獄》，因此網友紛紛將矛頭指向樋口。不過博多並未直接點名，樋口幸平方面也尚未正式回應。

博多彩葉曾爆料《藍色監獄》綱啓永私聯開房，發文影射樋口幸平也參加「亂交派對」：

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博多彩葉強調，自己之所以決定公開發聲，是因為看到同行女生的遭遇，實在無法繼續保持沉默。她坦言，AV女優本身就不容易站出來發聲，面對各種風險更是有所顧慮，但這次已經做好心理準備，即使遭到提告也會繼續抗爭。

喊話粉絲別過度神化偶像 突宣布赴台工作

除了接連爆料，博多也將話題延伸至演藝圈粉絲文化，認為粉絲過度理想化偶像，反而可能讓藝人承受壓力，進而做出脫序行為。她更直言，AV女優的工作本來就是脫衣服，但也沒想到這一行會跟演藝圈之間有這麼近的距離，

然而即使在那個圈子裡還是被人看不起，對我來說實在太爛了！

她還呼籲追星族適度看待偶像，「不要過度理想化，試著把對方當成一個普通人來看待吧。」

面對這波風波，博多也向粉絲報平安，強調自己目前「超級有精神」，認為現在話題正熱烈發酵，反而是增加粉絲的好機會。她最後更透露，自己將於11月20日前往台灣工作，等事情告一段落後，還打算安排泡溫泉，消息也讓網友格外關注。

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