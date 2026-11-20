日本男星山下智久今年迎來出道30週年，從童星時期便踏入演藝圈的他，年輕時不僅要兼顧演藝工作，還一邊準備升學考試，最後順利考進明治大學。外界過去多認為他出道早、人氣高，演藝事業一路順遂，沒想到他近日上節目談起當年選擇升學的原因，坦言其實是因為對未來感到不安，甚至曾考慮畢業後找一般工作，真實心境讓主持人相當意外。



山下智久日前登上日本TBS電視台節目《A-Studio＋》，與主持人笑福亭鶴瓶、藤谷太輔聊起求學往事。笑福亭鶴瓶對於他在演藝工作如此繁忙的情況下，仍能完成高中學業並考上大學，忍不住讚嘆：「一般人要上大學都很不容易了。」山下則透露，當初決定進入明治大學就讀，其實有著現實考量。

山下智久（Instagram＠tomo.y9）

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山下智久考上明治大學原因曝光！坦言曾擔心演藝事業不穩

山下智久坦言：「我想我只是單純感到害怕，對自己當時所處的狀況感到不安。」他進一步透露，當時也曾考慮過未來找一份一般工作，希望自己即使不繼續待在演藝圈，也能有其他出路。對於是否真的有過一般就業的打算，他也坦言這確實是當時決定升學的重要原因之一。

曾是事務所後輩的藤谷太輔聽了相當驚訝，表示自己從以前看山下智久，就覺得他早已是相當成熟、發展穩定的藝人，甚至認為他似乎沒有什麼需要擔心的地方。沒想到山下當場解釋，自己當時還沒有正式出道，未來發展也沒有任何保證，「因為不知道接下來會發生什麼事」，因此才希望透過升學替自己多留一條路。

山下智久拍戲後還衝補習班！為考明治大學幾乎不睡覺

除了分享升學原因，山下智久也回憶當年準備考試的辛苦過程。笑福亭鶴瓶好奇追問：「你到底是怎麼讀書的？那可是明治大學耶！」山下透露，自己經常在拍攝工作結束後，直接趕往補習班繼續讀書，甚至幾乎不睡覺，形容當時是「拚了命、用盡全力」在準備考試。

藤谷太輔聽完也忍不住驚呼，回想當時的工作環境與拍攝行程，山下的生活幾乎是從早上一路忙到隔天早上，根本沒有多少時間能夠休息。面對後輩的驚訝，山下則幽默笑說：「那時候沒睡到的份，現在都補回來了！」輕鬆一句話讓現場笑聲不斷。

山下智久迎出道30週年！從少年偶像到影視雙棲男星

山下智久從小學時期便開始演藝活動，至今迎來出道30週年，2003年以團體NEWS成員身分正式CD出道，隔年進入明治大學商學部就讀。在演藝工作高度繁忙的情況下，仍努力兼顧課業，這段求學經歷也成為他演藝生涯中相當特別的一頁。

如今再回頭談起當年的選擇，山下坦言，當時並非對未來充滿把握，反而是因為不知道演藝事業能走多遠，才希望替自己預留其他可能性。這番話也讓外界看見，曾被視為前途一片光明的偶像，其實也曾對未來感到徬徨，並靠著不斷努力為自己爭取更多選擇。

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