ViuTV翻拍港版《悠長假期》，近日播出的預告片掀起網民對經典原裝日劇的集體回憶，亦令外界再度關注原版男主角木村拓哉（Takuya Kimura）與妻子工藤靜香（Shizuka Kudo）這對日本演藝圈模範夫婦的愛情故事。二人自1998年底因音樂節目結緣，1999年夏天因共同滑浪興趣而相戀，到了2000年底，當時木村的事業正處巔峰之際，突然宣布奉子成婚，消息不單令日本藝能界震動，甚至令整個東南亞地區也關注。



木村拓哉與工藤靜香的婚姻靜靜地維持了26年，且育有女兒心美（Cocomi）與木村光希（Kōki,），這段關係曾承受極端粉絲反彈與外界長達20年的婚變揣測，直到近年才罕見公開家庭生活的點滴。



2020年4月14日工藤靜香50歲生日當天，木村首度在社交平台公開二人親密合照，這是木村拓哉與工藤靜香從相識相戀至結婚以來，首次在社交平台上「放閃」。（微博@木村拓哉）

工藤靜香曾經是紅極一時的偶像，甚至比木村更早走紅。（網上圖片）

木村拓哉於2000年底木村事業巔峰之際宣布奉子成婚。（網上圖片）

少女偶像遇上日劇天王 舞台合唱與滑浪定情

在成為「木村嫂」之前，工藤靜香已是日本樂壇當紅女歌手，她出生於1970年4月14日，1986年加入女子偶像組合小貓俱樂部（Onyanko Club），翌年作個人發展，憑藉《戀一夜》、《慟哭》等暢銷金曲橫掃1980年代末至1990年代日本樂壇。工藤靜香較木村年長2歲，而且更早走紅，木村昔日受訪時亦曾透露，早於初中時期已是工藤靜香的忠實歌迷，甚至曾向友人表示「將來要跟靜香結婚」，最終美夢成真。

在成為「木村嫂」之前，工藤靜香已是日本樂壇當紅女歌手。（微博＠工藤Shizuka）

工藤靜香生於1970年4月14日，1986年加入女子偶像組合小貓俱樂部（Onyanko Club）。（微博＠工藤Shizuka）

工藤靜香憑藉《戀一夜》、《慟哭》等暢銷金曲橫掃1980年代末至1990年代日本樂壇。（微博＠工藤Shizuka）

工藤靜香較木村拓哉年長2歲，而且更早走紅，木村昔日受訪時亦曾透露，早於初中時期已是工藤靜香的忠實歌迷。（微博＠工藤Shizuka）

工藤靜香與木村拓哉正式結緣始於1998年12月，當時工藤靜香受邀登上組合SMAP主持的王牌綜藝節目《SMAP×SMAP》，與木村拓哉同台深情對唱，彼此留下深刻印象；同月31日，二人同場出席第49屆NHK紅白歌合戰（NHK Kōhaku Uta Gassen），木村趁機主動與工藤交換聯絡方式。1999年，在共同好友酒井法子（Noriko Sakai）及其滑浪圈友人的牽線下，同樣熱愛滑浪的二人頻繁相約前往千葉縣及九州海岸滑浪，因共同嗜好迅速擦出愛火，並於1999年7月低調展開戀情。

木村拓哉與工藤靜香正式結緣始於1998年12月。（網上圖片）

工藤靜香受邀登上組合SMAP主持的王牌綜藝節目《SMAP×SMAP》，與木村拓哉同台深情對唱。（網上圖片）

木村拓哉與工藤靜香同場出席第49屆NHK紅白歌合戰（NHK Kōhaku Uta Gassen）。（網上圖片）

種子島6日5夜預支蜜月 回東京戀情曝光

戀愛初期，為免影響如日中天的偶像事業，二人對行蹤極度保密。直至2000年4月，日本雜誌拍到二人同赴鹿兒島縣種子島（Tanegashima）展開6日5夜滑浪之旅，被外界視為「婚前預支蜜月」。二人返抵東京羽田機場時面對大批記者包圍，工藤靜香在鏡頭前大方挽着木村拓哉的手臂步出大堂，以行動默認戀情。

戀愛初期，木村拓哉與工藤靜香為免影響如日中天的偶像事業，二人對行蹤極度保密。（網上圖片）

日本雜誌拍到木村拓哉與工藤靜香同赴鹿兒島縣種子島（Tanegashima）展開6日5夜滑浪之旅。（網上圖片）

木村拓哉與工藤靜香的滑浪之旅，被外界視為「婚前預支蜜月」。（網上圖片）

木村拓哉與工藤靜香返抵東京羽田機場時，即被大批記者包圍。（網上圖片）

演唱會上親口宣布婚訊：我要結婚了

木村拓哉與工藤靜香的戀情曝光令亞洲娛樂圈震動，而真正的震撼彈則在同年11月23日引爆。當天日本多份體育報章頭版披露工藤靜香懷孕，且二人正準備結婚的消息；正在舉行巡迴演唱會的木村拓哉，於當晚埼玉超級競技場開唱前獨自步上舞台，面對全場數萬名歌迷直接宣布「我要結婚了」，坦言明知任性仍希望親口向支持者交代。當時傳媒記載，木村在台上數度停頓、雙手微顫，承諾「從今以後，我一定會像原來一樣，繼續抱持『一生懸命』的態度努力」向歌迷表態，而日語「一生懸命」意指「拼盡全力」。

正在舉行巡迴演唱會的木村拓哉，於當晚埼玉超級競技場開唱前獨自步上舞台。（網上影片截圖）

木村拓哉坦言希望親口向支持者交代。（網上影片截圖）

木村拓哉坦言明知任性。（網上影片截圖）

木村拓哉表示無論怎麼樣都一定要在演唱會開始前親口告訴支持者們。（網上影片截圖）

木村拓哉在台上數度停頓、雙手微顫。（網上影片截圖）

木村拓哉面對全場數萬名歌迷直接宣布「我要結婚了」。（網上影片截圖）

木村拓哉承諾「從今以後，我一定會像原來一樣，繼續抱持『一生懸命』的態度努力」向歌迷表態。（網上影片截圖）

一句「除了她之外，還能有誰？」震驚全日本

婚訊公開後，日本各大媒體大幅報道，粉絲反應激烈。據台灣媒體轉述，木村被問到結婚對象是否工藤靜香時，曾回答「除了她之外，還能有誰？」，成為日本演藝圈經典一幕。

傳媒追問木村，其結婚對象是否工藤靜香。（網上影片截圖）

木村回答：「除了她之外，還能有誰？」。（網上影片截圖）

木村拋出1句「除了她之外，還能有誰？」，成為日本演藝圈經典一幕。（網上影片截圖）

然而，反彈亦隨之而來。木村所屬的尊尼事務所（現已改組為 STARTO ENTERTAINMENT）向來視藝人戀愛為禁忌，木村卻在28歲事業巔峰之際奉子成婚，引起部分極端粉絲強烈不滿，工藤靜香更一度遭到木村粉絲及媒體抨擊，甚至被貼上「心機女」標籤，又傳出收到恐嚇信。最終二人排除萬難，於2000年12月5日低調正式註冊結婚，未有公開舉行婚禮。

工藤靜香與木村結婚後，多次被選為日本最討厭女性。（網上圖片）

工藤靜香與木村結婚後，多次被選為日本最討厭女性。（網上圖片）

工藤靜香婚後為專心育兒一度大幅減產，其後才逐步重返樂壇並涉足油畫創作與珠寶設計。（網上圖片）

工藤靜香婚後為專心育兒一度大幅減產，其後才逐步重返樂壇並涉足油畫創作與珠寶設計。（網上圖片）

工藤靜香婚後為專心育兒一度大幅減產，其後才逐步重返樂壇並涉足油畫創作與珠寶設計。（網上圖片）

低調保護妻女20載 50歲生日罕見放閃

婚後木村拓哉演藝事業依然強勁，接連憑《HERO》等劇集屢創高收視紀錄；工藤靜香則於2001年5月誕下長女木村心美（Cocomi），2003年2月誕下次女木村光希（Kōki,），為專心育兒一度大幅減產，其後才逐步重返樂壇並涉足油畫創作與珠寶設計。

工藤靜香則於2001年5月誕下長女木村心美（Cocomi），2003年2月誕下次女木村光希（Kōki,），一家四口十分溫馨。（IG@koki）

木村光希小時候與媽媽工藤靜香的合照。（IG@koki）

工藤靜香則於2001年5月誕下長女木村心美（Cocomi），2003年2月誕下次女木村光希（Kōki,），如今兩名女兒亦為人熟知。（微博@十桃不拾）

木村絕口不提妻女作刻意保護

婚後長達20年間，木村和工藤夫婦在公開場合絕口不提彼此，被外界解讀為木村對妻女的刻意保護。直至2020年4月14日工藤靜香50歲生日當天，木村首度在社交平台公開二人親密合照，相中他伸手輕捏妻子臉頰，打破20年低調作風；此後每逢4月14日，他與兩名女兒均會準時發文為工藤慶生。

年幼時的木村光希與爸爸的合照。（IG@koki）

年幼時的木村光希與爸爸的合照。（IG@koki）

木村光希小時候與媽媽工藤靜香的合照。（IG@koki）

木村光希小時候與媽媽工藤靜香的合照。（IG@koki）

一家四口各自發展 東京街頭散步破婚變傳聞

步入婚姻第26個年頭，一家四口各自在演藝及藝術領域發展。木村拓哉持續推出影視作品及舉辦個人演唱會；工藤靜香除舉行巡迴演唱會外，其繪畫作品亦多次入選日本國立新美術館「二科展」；長女心美以長笛演奏家身份活躍於古典音樂界，次女光希則以模特兒及演員身份進軍國際時尚及影視圈。

木村拓哉持續推出影視作品。（IG@takuya.kimura_tak）

木村拓哉持續推出影視作品及舉辦個人演唱會。（IG@takuya.kimura_tak）

工藤靜香於2024年曾來港，因為圍觀的粉絲人數眾多，一窩蜂的湧上前，令原本5分鐘的路走了接近20分鐘。（胡凱欣 攝）

工藤靜香除舉行巡迴演唱會外，其繪畫作品亦多次入選日本國立新美術館「二科展」。（胡凱欣 攝）

長女心美以長笛演奏家身份活躍於古典音樂界。（IG@cocomi_553_officia）

次女光希則以模特兒及演員身份進軍國際時尚及影視圈。（IG@koki）

木村心美（右）與木村光希（左）合照。（IG@cocomi_553_officia）

儘管多年來外界不時傳出二人婚變揣測，但木村夫婦並未受流言影響，近年更屢次被網民及日本媒體在東京代官山、中目黑一帶偶遇二人一同攜同愛犬散步，以低調的日常打破外界謠言。

木村拓哉與工藤靜香的恩愛合照打破婚變傳聞。（IG@takuya.kimura_tak）

木村拓哉與工藤靜香以低調日常打破外界謠言。（IG@takuya.kimura_tak）

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