木村拓哉事業巔峰娶工藤靜香！「除了她，還有誰？」霸氣奉子成婚
ViuTV翻拍港版《悠長假期》，近日播出的預告片掀起網民對經典原裝日劇的集體回憶，亦令外界再度關注原版男主角木村拓哉（Takuya Kimura）與妻子工藤靜香（Shizuka Kudo）這對日本演藝圈模範夫婦的愛情故事。二人自1998年底因音樂節目結緣，1999年夏天因共同滑浪興趣而相戀，到了2000年底，當時木村的事業正處巔峰之際，突然宣布奉子成婚，消息不單令日本藝能界震動，甚至令整個東南亞地區也關注。
木村拓哉與工藤靜香的婚姻靜靜地維持了26年，且育有女兒心美（Cocomi）與木村光希（Kōki,），這段關係曾承受極端粉絲反彈與外界長達20年的婚變揣測，直到近年才罕見公開家庭生活的點滴。
少女偶像遇上日劇天王 舞台合唱與滑浪定情
在成為「木村嫂」之前，工藤靜香已是日本樂壇當紅女歌手，她出生於1970年4月14日，1986年加入女子偶像組合小貓俱樂部（Onyanko Club），翌年作個人發展，憑藉《戀一夜》、《慟哭》等暢銷金曲橫掃1980年代末至1990年代日本樂壇。工藤靜香較木村年長2歲，而且更早走紅，木村昔日受訪時亦曾透露，早於初中時期已是工藤靜香的忠實歌迷，甚至曾向友人表示「將來要跟靜香結婚」，最終美夢成真。
工藤靜香與木村拓哉正式結緣始於1998年12月，當時工藤靜香受邀登上組合SMAP主持的王牌綜藝節目《SMAP×SMAP》，與木村拓哉同台深情對唱，彼此留下深刻印象；同月31日，二人同場出席第49屆NHK紅白歌合戰（NHK Kōhaku Uta Gassen），木村趁機主動與工藤交換聯絡方式。1999年，在共同好友酒井法子（Noriko Sakai）及其滑浪圈友人的牽線下，同樣熱愛滑浪的二人頻繁相約前往千葉縣及九州海岸滑浪，因共同嗜好迅速擦出愛火，並於1999年7月低調展開戀情。
種子島6日5夜預支蜜月 回東京戀情曝光
戀愛初期，為免影響如日中天的偶像事業，二人對行蹤極度保密。直至2000年4月，日本雜誌拍到二人同赴鹿兒島縣種子島（Tanegashima）展開6日5夜滑浪之旅，被外界視為「婚前預支蜜月」。二人返抵東京羽田機場時面對大批記者包圍，工藤靜香在鏡頭前大方挽着木村拓哉的手臂步出大堂，以行動默認戀情。
演唱會上親口宣布婚訊：我要結婚了
木村拓哉與工藤靜香的戀情曝光令亞洲娛樂圈震動，而真正的震撼彈則在同年11月23日引爆。當天日本多份體育報章頭版披露工藤靜香懷孕，且二人正準備結婚的消息；正在舉行巡迴演唱會的木村拓哉，於當晚埼玉超級競技場開唱前獨自步上舞台，面對全場數萬名歌迷直接宣布「我要結婚了」，坦言明知任性仍希望親口向支持者交代。當時傳媒記載，木村在台上數度停頓、雙手微顫，承諾「從今以後，我一定會像原來一樣，繼續抱持『一生懸命』的態度努力」向歌迷表態，而日語「一生懸命」意指「拼盡全力」。
一句「除了她之外，還能有誰？」震驚全日本
婚訊公開後，日本各大媒體大幅報道，粉絲反應激烈。據台灣媒體轉述，木村被問到結婚對象是否工藤靜香時，曾回答「除了她之外，還能有誰？」，成為日本演藝圈經典一幕。
然而，反彈亦隨之而來。木村所屬的尊尼事務所（現已改組為 STARTO ENTERTAINMENT）向來視藝人戀愛為禁忌，木村卻在28歲事業巔峰之際奉子成婚，引起部分極端粉絲強烈不滿，工藤靜香更一度遭到木村粉絲及媒體抨擊，甚至被貼上「心機女」標籤，又傳出收到恐嚇信。最終二人排除萬難，於2000年12月5日低調正式註冊結婚，未有公開舉行婚禮。
低調保護妻女20載 50歲生日罕見放閃
婚後木村拓哉演藝事業依然強勁，接連憑《HERO》等劇集屢創高收視紀錄；工藤靜香則於2001年5月誕下長女木村心美（Cocomi），2003年2月誕下次女木村光希（Kōki,），為專心育兒一度大幅減產，其後才逐步重返樂壇並涉足油畫創作與珠寶設計。
木村絕口不提妻女作刻意保護
婚後長達20年間，木村和工藤夫婦在公開場合絕口不提彼此，被外界解讀為木村對妻女的刻意保護。直至2020年4月14日工藤靜香50歲生日當天，木村首度在社交平台公開二人親密合照，相中他伸手輕捏妻子臉頰，打破20年低調作風；此後每逢4月14日，他與兩名女兒均會準時發文為工藤慶生。
一家四口各自發展 東京街頭散步破婚變傳聞
步入婚姻第26個年頭，一家四口各自在演藝及藝術領域發展。木村拓哉持續推出影視作品及舉辦個人演唱會；工藤靜香除舉行巡迴演唱會外，其繪畫作品亦多次入選日本國立新美術館「二科展」；長女心美以長笛演奏家身份活躍於古典音樂界，次女光希則以模特兒及演員身份進軍國際時尚及影視圈。
儘管多年來外界不時傳出二人婚變揣測，但木村夫婦並未受流言影響，近年更屢次被網民及日本媒體在東京代官山、中目黑一帶偶遇二人一同攜同愛犬散步，以低調的日常打破外界謠言。
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