現年29歲的TVB上位花旦劉穎鏇（Tiffany），近年憑多部動作劇集建立「新一代打女」形象，早前更因在籃球賽展現純熟球技獲封「新一代籃球女神」。向來對感情低調的她，近日罕有作客商台節目《公子會》，剖白入行初期與美國初戀男友分手的經過。

「籃球女神」劉穎鏇。 (資料圖片)

劉穎鏇打籃球好叻，是TVB「籃球女神」。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇剖白入行初期與美國初戀男友分手的經過。（YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

參選港姐令家人大跌眼鏡

劉穎鏇於2016年回港參選香港小姐並勇奪亞軍，繼而留港發展。她笑言當年決定參選曾令家人大跌眼鏡，因為連父母都覺得她性格怕醜、平日又不愛打扮，根本沒料到她會踏上選美舞台；而她當初亦只抱著趁暑假吸取經驗的心態回港，原定賽後便返美完成學業，從未預料過會正式入行。

劉穎鏇賽前呼聲甚高，最終獲得《港姐2016》亞軍暨最上鏡小姐。（資料圖片）

毅然到港參加香港小姐，其實都要好大勇氣。(Tiffany Instagram)

留港發展致與美國初戀無疾而終

隨著選美後工作接踵而來，加上獲安排加入《學是學非》做主持，劉穎鏇最終決定留港發展，卻令留在美國繼續升學的初戀男友陷入異地戀考驗。她坦言起初雙方仍有維繫，但隨著香港工作愈來愈忙，加上兩地嚴重時差與生活圈子拉遠，彼此思維逐漸出現分歧。她直言溝通減少令感情慢慢變淡：「因為佢仲喺美國讀書，我就喺香港工作，加上時差關係，大家溝通少咗，最後好自然咁慢慢 fade out 變淡。」

劉穎鏇為《學是學非》拍外景。（資料圖片）

曾捲車廂緋聞風波

揮別美國初戀後，劉穎鏇於2018年因訓練班結識同屆香港先生、羅天宇胞弟胡㻗並傳出緋聞。當年11月，劉穎鏇出席完劇集《兄弟》演員飯局後，獲胡㻗驅車接載前往西貢銀線灣一處幽暗路段停車「傾談」約20分鐘，而捲入「車震」疑雲。當時備受力捧的她遭高層急召問話；翌日她在經理人陪同下會見傳媒交代事件，期間情緒激動當眾爆喊，澄清兩人只是好朋友在車內聊天，坦言作為女仔被如此字眼形容有損聲譽，並公開為處事不夠成熟致歉。

劉穎鏇回應事件，越講越唔開心。（資料圖片）