現年45歲的女藝人李施嬅（Selena）去年因與前未婚夫車崇健參加《再見愛人5》再度掀起熱議，並且在最終2026年1月正式官宣分手，隨後其感情動向便備受外界關注！近日李施嬅突然在社交平台投下震撼彈，上載一段新生活短片，片中她竟然大方表示：「我今日喺上海約咗一個男仔」，更透露對方要求她留在上海三天！



李施嬅與前未婚夫車崇健參加《再見愛人5》。（截圖）

李施嬅拍片自爆「約男仔」

該名男子在影片中表示誓要帶她吃遍當地最美味的餐廳，期間李施嬅全程流露甜蜜笑容，更一臉期待地說：「唔知係咩餐廳呢！」隨後鏡頭一轉，李施嬅已現身餐廳與神秘男子同枱開餐！

李施嬅自爆在上海約男仔。（IG@selenaleelalee）

撐足三日枱腳。（IG@selenaleelalee）

只見兩人舉杯共飲享受美食，一連三天品嚐多款高級中菜，男方更相當細心，特意帶李施嬅補食昔日錯過的甜品；李施嬅亦忍不住在帖文中甜蜜寫道：「跑到上海來同我食飯，這位先生好有誠意啊！」字裡行間粉紅泡泡滿瀉，引得大批網民猜測她疑似展開第二春。

帶埋去上海最好吃的餐廳。（IG@selenaleelalee）

李施嬅與男仔一連三天品嚐多款美食。（IG@selenaleelalee）

神秘男真身竟係親哥哥

正當全網都在猜測女神是否脫單之際，李施嬅隨即揭曉神秘男子的真實身份——原來對方正是她的親哥哥！種種貼心安排與細心舉動，全都是出自哥哥對妹妹的寵愛與關懷，純屬一場溫馨又搞笑的「美麗誤會」！真相曝光後令不少網民大呼失望，紛紛留言笑指「白開心一場」，並轉為祝福李施嬅早日遇上真命天子，期待早日看到女神拉埋天窗！

原來神秘男仔是李施嬅哥哥。（IG@selenaleelalee）

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