現年41歲的楊潮凱，2024年5月宣布離開效力15年的無綫電視後外闖發展，雖然事業開拓全新方向，但他與中學初戀太太江玉儀的感情卻始終歷久彌新。近日他在社交平台高調發文慶祝二人拍拖24周年，更激罕曬出夫妻合照及一家四口全家福，太太的逆齡素顏真容與溫馨家庭日常隨即引爆網民熱議！



楊潮凱。（FB@Hoi Yeung 楊潮凱）

一家四口同框溫馨破表

楊潮凱在帖文中向愛妻甜蜜告白：「楊太，拍拖廿四周年快樂，Love you」。從公開的合照所見，兩夫婦頭貼頭依偎合照，江玉儀輕挽丈夫手臂，即使幾乎素顏上鏡依然氣質溫婉動人，臉上皮膚緊緻透亮、保養得宜，完全看不出已是兩孩之母；緊接著另一張一家四口全家福中，8歲大女楊心悅（Catharine）精靈活潑舉起V字手勢，2歲細仔「雞蛋仔」（Cayden）咬著奶嘴呆萌可愛，楊潮凱一手攬著一對子女笑得見牙唔見眼，畫面溫暖治癒。

好幸福的一家四口啊！（IG@hoi1218）

好甜蜜啊。（IG@hoi1218）

「長情愛妻號」霸氣承諾給名分

在娛樂圈中堪稱「長情愛妻號」的楊潮凱，早於中學時期便與任職教師的江玉儀相識相戀，二人拍拖足足11年後，於2013年12月20日正式拉埋天窗結束愛情長跑。他曾坦言自己並非走偶像路線，從不擔心結婚會流失粉絲：「我和太太在中學的時候已經認識，由第一日入電視台，我就是想做一個演員，我又不是想做一個偶像。」他更霸氣表示，當時已拍拖11年，覺得有責任給女方一個名分：「我太太已經遷就我很多東西，為了我的工作，已經延後了她的人生的計劃，我覺得作為一個負責任的男人，是沒有理由再拖那麼久。」婚後二人先後迎來一女一子，成功湊成一個「好」字。

2013年12月20日正式拉埋天窗結束愛情長跑。（IG@hoi1218）

婚後二人先後迎來一女一子，成功湊成一個「好」字。（IG@hoi1218）

開明教養拒催谷

談及育兒經，楊潮凱與任職教師的太太均主張開明教育，從不強行催谷子女。每晚睡前是他與8歲大女心悅的專屬傾心事時間，當女兒在學校遇到同學冷言冷語，他不會第一時間出頭，而是引導女兒分辨「客觀事實」與「主觀人身攻擊」，教她學會自行拆解問題及表達底線；大女亦遺傳了父母的口才，年僅8歲已能淡定地拿著咪高峰在過百人面前擔任司儀，令他倍感自豪。

楊潮凱與任職教師的太太均主張開明教育。（IG@hoi1218）

兩年前細仔出世升級為四口之家後，大女責任感爆棚，有次兩歲細仔頑皮亂扔東西，大女竟主動上前溫柔勸導：「你這樣不行的，會影響到別人。」儼如學足父母的溝通方式教導細佬，令兩夫婦在旁看著十分欣慰。為記錄這份可愛的姊弟情，楊潮凱今年更與大女聯手創作兒童繪本《Oh my god…》，由女兒構思「小兔家姐」與「小雞弟弟」的生活趣事，他則手把手教女兒輸入指令以AI生成插畫；期間女兒雖曾因修改兔耳朵試足十幾二十次而氣得大叫「AI 真的很蠢」，卻從中學會精準表達與運用新科技，一家四口生活充實又美滿。