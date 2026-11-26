嫁金釵｜田曦薇研討會埋頭抄筆記 閆桉偷看被笑似「學霸與學渣」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
古裝陸劇《嫁金釵》紅遍海內外，田曦薇、閆桉今（26日）出席創作研討會，田曦薇全程埋頭認真做筆記，坐在一旁的閆桉卻不時偷瞄她的筆記，宛如上課偷看女同學作業，逗趣畫面引發網友熱議。該劇開播48小時熱度破萬，累計19天創紀錄，更曾登上11個國家及地區排行榜冠軍。
《嫁金釵》播出後話題不斷，不僅在中國影音平台創下熱度紀錄，海外市場也傳出亮眼成績。田曦薇、閆桉等主演今上午出席劇集創作研討會，分享拍攝心得。
+1
田曦薇當天以俐落造型現身，研討會上展現認真一面，不時低頭記錄重點，專注程度讓網友印象深刻。閆桉則被拍到偶爾轉頭瞄向田曦薇的筆記，兩人一個埋頭苦寫、一個悄悄觀察，被網友笑稱根本是「學霸與學渣」同桌。
田曦薇在會中談到一人分飾魏嬈、君黛兩個角色的挑戰，兩人雖然外貌相同，性格與處境卻截然不同，尤其牽涉生存資源的爭奪，讓她與導演、編劇花了不少時間討論角色。
她也坦言，故事中女性不被情愛局限，勇於追求土地、資源，並掌握自己命運的生命力，令她深受觸動。觀眾願意進一步討論女性處境與自我探索，也讓她感受到作品帶來的成就感。
《嫁金釵》自10月16日開播後表現亮眼，據平台數據，開播約48小時便突破熱度萬點，累計破萬19天，創下平台相關紀錄。海外播出成績同樣受到關注，曾登上11個國家及地區排行榜冠軍，單周觀看次數也創下中劇紀錄。此次舉辦創作研討會，田曦薇與劇組分享幕後歷程，顯見劇集熱度已從播出表現延伸至業界討論。
延伸閱讀：田曦薇機場被狂粉包圍推倒 頭髮散亂「單手撐地」仍慘遭蜂擁拍照
+3
2026豆瓣破8分內地劇TOP 8榜單出爐！《嫁金釵》出局 兩正劇登頂恬妞《嫁金釵》再翻紅 與萬梓良離婚30年堅持單身：一個人多逍遙嫁金釵大結局｜田曦薇「挾胚胎令諸侯」惹議！劇情魔改引評價兩極《嫁金釵》獲封《延禧攻略》進階版！田曦薇比魏瓔珞狠 有3大進化
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】