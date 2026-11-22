2026年內地劇集市場競爭激烈，多部開播前備受矚目的大熱流量劇在豆瓣評分接連失守，不少話題之作未能衝破8分門檻。例如井柏然與孫千主演的《早春晴朗》停留在6.6分，而田曦薇領銜主演的《嫁金釵》大結局播畢後，更因劇情節奏遭批鬆散，由開播7.0分滑落至6.7分，距離8分門檻仍差得遠。至今僅有8部內地劇憑紮實劇本與演技成功衝破8.0分大關，以下按評分由第8位至第1位為大家逐一盤點，因兩部劇同分而並列雙冠軍，不設第2位。



不少話題之作最終均未能衝破8分門檻，例如井柏然與孫千主演的《早春晴朗》停留在6.6分。（微博@早春晴朗官博）

田曦薇領銜主演的《嫁金釵》大結局播畢後更因劇情節奏遭批鬆散，由開播7.0分滑落至6.7分，距離8分門檻仍差得遠。（微博@嫁金釵官微）

TOP8：楊超越、董思成《今天是太陽雨》（豆瓣評分：8.0）

導演貓的樹向來擅長拍攝高口碑青春劇，今次執導由楊超越與董思成（Winwin）主演的《今天是太陽雨》再次交出亮眼成績。故事講述生物系女大學生鄭雨（楊超越飾）為籌措母親高額醫藥費而四處兼職，卻在獎學金名額爭奪上遇到表面冷漠，實則因兄長意外離世而自我封閉且患有心肌炎的學霸陳硯周（董思成飾）。兩人在連番誤會與競爭中漸漸揭開彼此傷疤，在生活低谷中漸漸走近並互相扶持。

導演貓的樹執導由楊超越與董思成（Winwin）主演的《今天是太陽雨》再次交出亮眼成績。（微博@今天是太陽雨官微）

生物系女大學生鄭雨（楊超越飾）為籌措母親高額醫藥費而四處兼職。（微博@今天是太陽雨官微）

鄭雨（楊超越飾）在獎學金名額爭奪上遇到表面冷漠，實則因兄長意外離世而自我封閉且患有心肌炎的學霸陳硯周（董思成飾）。（微博@今天是太陽雨官微）

楊超越一改過往演技爭議，將角色的倔強與細膩演得自然真摯，整部劇亦摒棄刻意堆砌的甜寵套路，以平實浪漫的校園筆觸打動觀眾，有網民大讚：「沒有刻意炮製的假甜情節，兩個人在生活裡淋雨卻互相撐傘，畫面唯美浪漫又有滿滿青春感，是今年最值得追的小甜劇。」

楊超越一改過往演技爭議，將角色的倔強與細膩演得自然真摯。（微博@今天是太陽雨官微）

《今天是太陽雨》整部劇摒棄刻意堆砌的甜寵套路，以平實浪漫的校園筆觸打動觀眾。（微博@今天是太陽雨官微）

TOP7：肖戰、倪大紅《小城良方》（豆瓣評分：8.1）

由肖戰、倪大紅、姜妍主演的基層醫療劇《小城良方》，豆瓣首輪評分8.0後穩步升至8.1分，吸引逾30萬觀眾打分。劇情講述原本在頂尖大醫院前途無量的天才醫生劉錚亮（肖戰飾），因一場醫療事故與人事風波離開大城市，被迫返回東北老家的小鎮基層醫院重新出發。面對設備簡陋的診室、愛面子又固執的街坊病人，以及性格古怪的老院長帶來種種考驗，他從最初的水土不服逐步找回行醫初心。

由肖戰、倪大紅、姜妍主演的基層醫療劇《小城良方》，豆瓣首輪評分8.0後穩步升至8.1分。（微博@小城良方官微）

天才醫生劉錚亮（肖戰飾），因一場醫療事故與人事風波離開大城市，被迫返回東北老家的小鎮基層醫院重新出發。（微博@小城良方官微）

面對設備簡陋的診室，愛面子又固執的街坊病人以及性格古怪的老院長帶來種種考驗，劉錚亮從最初的水土不服逐步找回行醫初心。（微博@小城良方官微）

《小城良方》沒有懸浮誇張的醫鬧情節，而是以幽默溫情的手法刻劃小城人情與醫患日常，有劇迷看後深有共鳴：「看到主角回到老家從零開始，跟現實中打工仔遇上瓶頸、重新適應生活的無力感一模一樣，很貼地。」

《小城良方》沒有懸浮誇張的醫鬧情節，而是以幽默溫情的手法刻劃小城人情與醫患日常。（微博@小城良方官微）

TOP6：孫儷、吳慷仁《危險關係》（豆瓣評分：8.1）

孫儷與吳慷仁首度攜手主演的現實題材懸疑劇《危險關係》，開播便憑緊湊節奏與高強度心理交鋒掀起熱議。

孫儷與吳慷仁首度攜手主演的現實題材懸疑劇《危險關係》，開播便憑緊湊節奏與高強度心理交鋒掀起熱議。（微博@劇集危險關係）

故事講述單親媽媽顏聆（孫儷飾）在追查閨蜜意外墜亡真相過程中，逐步揭開身邊情感操控（PUA）陷阱並展開自救與反擊，隨著秘密逐層剝開，受害者如何識破謊言並展開反擊成為全劇最大看點。兩位實力派演員同場飆戲張力十足，將成年人感情裡的幽微與掙扎演繹得入木三分，成為今年備受推崇的都市心理佳作。

故事講述單親媽媽顏聆（孫儷飾）在追查閨蜜意外墜亡真相過程中，逐步揭開身邊情感操控（PUA）陷阱並展開自救與反擊。（微博@劇集危險關係）

孫儷與吳慷仁同場飆戲張力十足，將成年人感情裡的幽微與掙扎演繹得入木三分，成為今年備受推崇的都市心理佳作。（微博@劇集危險關係）

TOP5：張嘉益、劉浩存《主角》（豆瓣評分：8.2）

年代大劇《主角》改編自茅盾文學獎同名小說，由張藝謀擔任監製，張嘉益出任藝術總監並由李少飛執導。劇集橫跨近半個世紀的時代變遷，講述秦腔名伶憶秦娥（劉浩存飾）自幼隨舅舅入劇團學藝，從卑微的山村放羊娃歷經時代浪潮、同行排擠與情感波折，憑藉對戲曲的執著一步步成長為「秦腔皇后」的傳奇歷程。

年代大劇《主角》改編自茅盾文學獎同名小說，由張藝謀擔任監製，張嘉益出任藝術總監並由李少飛執導。（微博@電視劇主角）

《主角》闡述秦腔名伶憶秦娥（劉浩存飾）自幼隨舅舅入劇團學藝。（微博@電視劇主角）

憶秦娥（劉浩存飾）從卑微的山村放羊娃歷經時代浪潮、同行排擠與情感波折，憑藉對戲曲的執著一步步成長為「秦腔皇后」的傳奇歷程。（微博@電視劇主角）

劇中既有張嘉益、秦海璐等資深戲骨坐鎮壓場，劉浩存苦練戲曲身段的表現亦獲肯定，加上考究的服裝造型與時代質感，從而在豆瓣穩奪8.2高分。

《主角》劇中有秦海璐等資深戲骨坐鎮壓場，從而在豆瓣穩奪8.2高分。

《主角》劇中服裝造型與時代質感的考究，從而在豆瓣穩奪8.2高分。

TOP4：王驍、田曦薇《低智商犯罪》（豆瓣評分：8.2）

雖然田曦薇另一部古裝劇《嫁金釵》結局跌至6.7分，但她與王驍、王傳君主演的懸疑喜劇《低智商犯罪》卻憑反轉密集的劇情在豆瓣拿下8.2高分。

田曦薇與王驍、王傳君主演的懸疑喜劇《低智商犯罪》卻憑反轉密集的劇情在豆瓣拿下8.2高分。（微博@低智商犯罪官微）

《低智商犯罪》改編自紫金陳同名小說，講述濱海小城一宗離奇綁架案，意外牽連兩夥蠢笨無比的烏龍賊人與一心想立功的警探，各方人馬在連環誤會中互相牽制、笑料百出。劇集打破傳統刑偵劇沉重格調，全劇笑料與懸疑並重，更被觀眾大讚「全程無冷場，下飯又過癮」。

濱海小城一宗離奇綁架案，意外牽連兩夥蠢笨無比的烏龍賊人與一心想立功的警探。（微博@低智商犯罪官微）

《低智商犯罪》裡各方人馬在連環誤會中互相牽制、笑料百出。（微博@低智商犯罪官微）

《低智商犯罪》打破傳統刑偵劇沉重格調，全劇笑料與懸疑並重，更被觀眾大讚「全程無冷場，下飯又過癮」。（微博@低智商犯罪官微）

TOP3：楊紫、胡歌《生命樹》（豆瓣評分：8.4）

由楊紫與胡歌主演的生態保護題材劇《生命樹》，吸引逾34萬人打分並獲得8.4分高評價。劇集深入青海可可西里等西北高原實景拍攝，講述上世紀90年代，基層女幹部白菊（楊紫飾）與巡山隊長多杰（胡歌飾）帶領隊員在極端惡劣的自然環境下，與持槍盜獵分子及非法採礦團夥展開生死較量，幾代人堅守無人區守護生態與藏羚羊的故事。

由楊紫與胡歌主演的生態保護題材劇《生命樹》，吸引逾34萬人打分並獲得8.4分高評價。（微博@電視劇生命樹官微）

基層女幹部白菊（楊紫飾）與巡山隊長多杰（胡歌飾）帶領隊員在極端惡劣的自然環境下，與持槍盜獵分子及非法採礦團夥展開生死較量。（微博@電視劇生命樹官微）

《生命樹》講述幾代人堅守無人區守護生態與藏羚羊的故事。（微博@電視劇生命樹官微）

楊紫突破以往甜美戲路，素顏上陣演活基層女幹部的堅毅，與胡歌的對手戲真摯動人，不少觀眾看後感歎：「看完才知道高原巡山員背後付出這麼多，格局宏大又真誠。」

楊紫突破以往甜美戲路，素顏上陣演活基層女幹部的堅毅。（微博@電視劇生命樹官微）

楊紫素顏上陣演活基層女幹部的堅毅，與胡歌的對手戲真摯動人。（微博@電視劇生命樹官微）

TOP1（並列）：于和偉《偉大的長征》（豆瓣評分：8.8）

由實力派演員于和偉、王勁松領銜主演的重大革命歷史劇《偉大的長征》，以8.8分並列榜首。

由實力派演員于和偉領銜主演的重大歷史劇《偉大的長征》，以8.8分並列榜首。（微博@偉大的長征官方微博）

劇集全景式還原紅軍二萬五千里長征的艱辛歷程，從血戰湘江、四渡赤水到爬雪山過草地，除了宏大的歷史戰役場面與戰略抉擇外，更將鏡頭對準普通基層戰士在絕境中的信念堅守與袍澤情誼。製作班底考究嚴謹，一眾戲骨的群像演繹極具感染力，成為今年口碑與熱度兼備的重頭劇。

《偉大的長征》全景式還原紅軍二萬五千里長征的艱辛歷程。（微博@偉大的長征官方微博）

《偉大的長征》全景式還原紅軍二萬五千里長征的艱辛歷程，從血戰湘江、四渡赤水到爬雪山過草地。（微博@偉大的長征官方微博）

《偉大的長征》更將鏡頭對準普通基層戰士在絕境中的信念堅守與袍澤情誼。（微博@偉大的長征官方微博）

TOP1（並列）：白宇、周雨彤、朱亞文《太平年》（豆瓣評分：8.8）

由白宇、周雨彤及朱亞文主演的五代十國歷史古裝劇《太平年》，同樣以8.8分登頂冠軍。故事聚焦戰亂頻繁的五代十國末期，吳越國君主錢弘俶（白宇飾）親歷中原戰火與百姓流離後，最終放下王權私利，作出「納土歸宋」決定，以蒼生為念促成天下和平統一的真實歷史。

由白宇、周雨彤及朱亞文主演的五代十國歷史古裝劇《太平年》，同樣以8.8分登頂冠軍。（微博@電視劇太平年）

吳越國君主錢弘俶（白宇飾）親歷中原戰火與百姓流離後，最終放下王權私利，作出「納土歸宋」決定。（微博@電視劇太平年）

《太平年》聚焦五代十國末期，吳越國君主錢弘俶（白宇飾）親歷中原戰火與百姓流離後作出「納土歸宋」的決定，以蒼生為念促成天下和平統一。（微博@電視劇太平年）

全劇禮儀服飾考據精良，台詞古韻十足，摒棄為虐而虐的宮廷權謀套路，拍出亂世之中難能可貴的民本情懷，榮登今年豆瓣最高分內地劇集之一。