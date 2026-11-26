視后楊茜堯（楊怡）在無綫台慶劇《玫瑰戰爭》飾演回流返港的法國影后，近日接受《東網》訪問剖白入行與人生經歷。她透露當初因失業率高陪友考訓練班，原本想寄履歷做模特兒卻碰上雜誌最後一期，入行後則憑平穩步伐與敬業態度走上視后之路，並與家姐楊卓娜同心讓母親安享晚年。她亦哽咽憶述昔日拍《滙通天下》時繼父病危返港見最後一面後趕回橫店，獲拍檔馬浚偉留信鼓勵而感動落淚。

楊茜堯在《玫瑰戰爭》中飾演女主角夏無雙，為替已故閨密討回公道而展開娛樂圈復仇計畫。（TVB）

楊茜堯自爆曾有「模特兒夢」卻撞正雜誌停刊

楊茜堯在無綫台慶劇《玫瑰戰爭》中飾演回流返港的法國影后，透過追查好友陳自瑤的死因逐步揭開娛樂圈黑暗面。她坦言自己在現實中相當幸運，入行以來未曾遭遇欺凌或黑幕，星途雖然不是一步登天，卻按着自身步伐穩步向前，逐漸獲得賞識與機會。她透露當初入行純粹因為畢業那年失業率高，於是陪朋友考訓練班，只盼找份不用整天坐辦公室的沉悶工作，沒想到就此踏上演藝路。

她進一步坦白，演員從來不是自己最初的首選。當時她其實已寫好履歷，打算寄給時裝雜誌應徵模特兒，幻想着穿漂亮衣服、拍美照，誰料還沒投出履歷，該雜誌便宣布出版最後一期。進了訓練班後，她專心工作，當時心態隨緣，唯一心願是讓媽媽安享晚年、無需為生計煩惱，與家姐楊卓娜互相扶持，讓三人有個溫暖的家便已滿足。

楊茜堯自爆陪友考訓練班誤打誤撞入行。（盧振輝攝）

繼父病危見最後一面 獲馬浚偉寫信打氣

一向把家庭放在首位的她，至今難忘早年在橫店拍《滙通天下》時突聞繼父病危，趕回香港見最後一面後，便立刻折返劇組開工。她坦言明白長大要學會面對失去，但講到動情處仍忍不住落淚。她哽咽憶述回到橫店推開門時，看到拍檔馬浚偉留下的鼓勵信，叮囑她堅強走下去，令她深受感動。雖然信件沒有刻意保留、細節已記不清，但當時情緒緊繃，她只能盡快整理心情投入拍攝，不想拖累大隊進度。

楊茜堯拍《滙通天下》時突遇繼父去世，趕回橫店拍劇獲馬浚偉寫信鼓勵。（《滙通天下》劇集截圖）

馬浚偉留下的鼓勵信，令楊茜堯深受感動。（吳子生攝）

拍《玫瑰戰爭》每周回港陪仔女

談到與丈夫羅子溢婚後育有一對子女，楊茜堯流露滿滿感恩，有時看着兩個孩子會驚嘆能擁有他們實在神奇。即便拍《玫瑰戰爭》時行程緊密，她仍盡量抽空每周回港探望子女，更直言哪怕只見短短數小時便要拖着疲倦身軀趕回劇組開工，但內心卻像充了電一樣，是開心的累。她承認夫妻相處難免有生活瑣事，但兩人凡事有商有量，認為人的欲望無止境，應珍惜已擁有的，走到今天已覺十分快樂。

楊茜堯拍劇仍堅持每周回港陪仔女。（IG@lawhimmm）

大結局最後「7分鐘一鏡到底」拍完如生仔

至於接拍《玫瑰戰爭》的原因，楊茜堯直言強大陣容是關鍵，因為陳豪與馬國明多年未合作，姚子羚與鄺潔楹也未曾同場鬥戲，難得聚首一堂。提到難忘經歷，她笑言遇上打風只是其一，最深刻的還是大結局最後7分鐘戲分。全組花了好幾天籌備鋪排，導演廣納演員意見，甚至安排替身走位拍示範帶；正式拍攝時要求一鏡到底，任何人講錯對白都要重來，入行多年未試過如此高壓，拍完簡直像生完仔一樣累。