TOKIO國分太一涉猥褻女工作人員細節曝光　強吻摸臀「傳下體照」

51歲前日本男團TOKIO成員國分太一今年6月因被爆出多項違規行為停止演藝活動，連節目也火速遭撤換，國分太一11月26日下午召開記者會，首度公開為自己的行為致歉。



國分太一在開場即向受害者表達最誠摯的歉意，坦承自覺不足、思慮不周，更表示過去五個月，他每天都帶著「無地自容、後悔」的心情度過，更一度哽咽。

國分太一（TOKIO官網圖片）

《週刊文春》爆料國分太一向日本電視台供述的猥褻細節，兩名受害者都是國分太一節目工作人員，像是曾與A小姐單獨喝酒時抱住她並強吻及其他身體接觸，更傳了自己的下體照給對方；還有在一場酒會中藉酒意觸摸B小姐的臀部、傳訊息誘惑對方上床等。

國分太一在記者會上向受害者、粉絲、製作單位、贊助商等道歉，不過他也質疑當初把他從節目撤換的日本電視台，表示一開始自己是被以「製作人換人，去打招呼」的名義前往電視台，結果卻遭到「突襲式訊問」，隨後接到節目撤換、除名決定，國分律師主張，電視台當時拒絕告知懲處的具體理由和標準，讓外界產生無限想像，使國分無法回應，間接造成他事業全面崩盤，遭受了超過事件本身必要懲罰的損失，因此向「日本律師聯合會」提起申訴，要求電視台給出明確的處分依據。

國分太一也強調，自己的人生大部分都在TOKIO，並透露是成員們有「只要其中一人缺席就解散」的共識，才最終選擇將團體解散。他感謝前隊友城島茂和松岡昌宏給予的溫暖支持，並表示：

現在還無法思考未來的去向。

