41歲女星自爆從未真正過聖誕節　揭深藏多年情史：曾經很重要的人

41歲女星「大牙」周宜霈今年8月結束與羽球教練廖勛威5年的婚姻，恢復單身後持續透過社群與粉絲分享生活點滴。



近日適逢聖誕節，她在Facebook發文，首度公開一段深藏多年的心情，也讓不少網友為之動容。大牙透露，自己活到41歲，第一次住的地方出現了聖誕樹。

「大牙」周宜霈（Instagram@bigtooth）

她坦言，過去一直對聖誕節相當冷感，從來不會在家中佈置節慶裝飾，背後其實藏著一段難以釋懷的回憶。她回想，年輕時的初戀正是在聖誕節分手：

曾經一個很重要的人，聖誕節永遠不在身邊。

也因此多年來，她的聖誕節幾乎只留給高中同學會的交換禮物，未曾真正過節。

直到今年，這樣的心情出現轉變。大牙分享，自己收到今年的第一份聖誕禮物——一棵會發光的聖誕樹。當天她從凌晨5點起床工作，一路忙到隔天凌晨1點半，身體早已接近極限，卻仍堅持用最快的速度把聖誕樹組裝完成。

她形容，當燈亮起的那一刻，忍不住對著聖誕樹發呆：

原來聖誕樹這麼漂亮。

也讓原本簡單的小屋，瞬間多了節日的溫度。

貼文最後，大牙特別寫下「謝謝媽媽」，也揭曉這份溫暖禮物的來源——原來是她在戲劇《百味人生》中飾演母親的演員苗真所送。貼文曝光後，湧入大批網友留言祝福。

苗真（Instagram@ms_love0902）

