已婚男主播被爆性騷女同事5年　觸碰大腿「在她背部用手寫字」

華視爆出男主播性騷女同事案件，20年資歷並有家室的台語主播，5年來傳各種逾越分際的訊息給同樣有家室的女員工，造成她身心俱疲，終受不了告到台灣勞工局。



華視先暫停他所有職務接受調查，經過2個多月，12月5日公告結果，該主播被記大過處分。

台灣華視日前（5日）早貼出公告，在事由欄寫下：

個人言行不當，依獎金核發暨員工獎懲管理辦法第十三條第七款規定予以懲處（記大過一支。）

該據悉，主播自從本報獨家報出後，即暫停工作兩周接受外部委員、公司人資及律師組成的性平會調查，公告出爐後，也證實主播言行有逾越之處，最後給予處分。

9月發生時，男主播受訪就已表示，

造成她這麼大的傷害，我真的很抱歉。

男主播和女員工不同部門，但同一個高球俱樂部，認識後經常傳各種讚美她身材、妳裙子有點長、想念妳等訊息，還主動想幫女方按摩，女方都以「都是老公按摩的」婉拒，並不時把老公小孩掛嘴邊，藉此提醒對方言詞不合宜。

礙於男主播跟高層互動密切，怕撕破臉沒人支持，女員工跟華視前主管求救沒得到回應，求助身心科超過1年。今年6月，男主播以要教同行的人字怎寫為由，在她的背上以手寫字，另一次還碰大腿，讓隱忍已久的她終於情緒崩潰。

該台語男主播經常傳各種讚女同事身材、妳裙子有點長、想念妳等訊息，在她的背上以手寫字，另一次還碰大腿。（《新聞記者》劇照）

女員工最後找上工會，請台北市政府勞動局向華視提出性騷擾事件調查，為此華視聲明表示，對職場性騷零容忍，將公正公平處理申訴案件，「若查證屬實，依公司規範嚴懲不貸，也會確保當事人之權益及照顧其身心安全」。

記者找到男主播時他正在開車，用擴音回答問題時老婆正在旁邊，老婆義正嚴詞說「你們碰個面，有什麼盡管問，秉公處理」。男主播聽完女員工控訴，「她主觀感覺不好，我該跟她道歉，也接受公司調查」。

當主播多年，對性騷擾的邊界感是否清楚？「基本上我沒想冒犯她的意思，更不知道她在看身心科，我很抱歉，也想彌補」，對公司將展開調查，「我坦然面對」。

