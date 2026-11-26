美60歲抗癌女網紅乳癌病逝 IG預錄告別片親宣死訊：正與亡夫重逢
撰文：JUKSY 街星
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美國網紅克莉絲蒂米勒（Christie Miller）日前在 Instagram 發布一支預錄影片，親口向追蹤者宣布自己已經離世，享年60歲。
她自2022年6月確診乳癌後，持續在社群上記錄抗癌過程，累積超過5萬名追蹤者，這支影片也成為她留給網友的最後訊息。
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克莉絲蒂米勒在影片中說了什麼？
美國媒體報導，影片於11月23日（週一）發布。畫面中的她穿著彩虹獨角獸圖案上衣，一開口就是招牌式的招呼：「Hey, hey, hey, it's Christie Miller and if you are seeing this video, it means that I am dead.」意思是，如果你看到這支影片，就代表她已經走了。接著，她放上一段與已故丈夫馬克（Mark Miller）的合照剪輯。馬克同樣因胰臟癌，於2025年6月離世。她說自己「越過了帷幕」，現在正和愛人、父親與所有摯愛的親友坐在一起，感受到「絕對的幸福」，對自己如何走完人生這場遊戲「沒有任何遺憾」。
克莉絲蒂米勒確診的是第四期 HER2 陽性乳癌，這類乳癌與 HER2 蛋白質含量偏高有關。四年病程裡，她在社群上分享治療進度、個人經歷，也談自己如何在面對末期診斷時繼續尋找快樂，因此累積了不少追蹤。影片後段，她也對想念她的人喊話：
如果你想念我，請難過。
並表示難過是很正常的情緒。從開場打招呼的輕快語氣，到結尾的叮嚀，整支影片都能看出她想用明亮的方式道別。
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