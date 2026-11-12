走過嚴重車禍失語失憶逆境重生　37歲影后Bar Belfer驟逝遺留幼女

曾憑藉電影《Someone to Run With》一炮而紅、並榮獲以色列影院暨電視藝術學院大獎肯定的知名女星巴爾貝爾弗（Bar Belfer），驚傳於當地時間8日離世，享年37歲。家族代表9日發出聲明痛心證實噩耗，並表示在這個極度艱難與痛苦的時刻，懇求各界給予家屬空間與隱私以處理喪親之痛，告別式已於10日低調舉行。



17歲出道即入圍影后！改編名著角逐奧菲爾獎大放異彩

巴爾貝爾弗 1989 年出生於特拉維夫附近的拉馬特沙哈隆，2006年以17歲之齡主演改編自知名作家大衛格羅斯曼（David Grossman）小說的電影《Someone to Run With》震撼出道。

巴爾貝爾弗Bar Belfer（IMDb）

她在片中飾演一名潛入耶路撒冷地下世界失蹤的少女，精湛且深具靈氣的演技不僅讓該片獲選為耶路撒冷影展開幕片，也讓她一舉入圍有「以色列奧斯卡」之稱的奧菲爾獎（Ophir Award）最佳女主角，隨後更奪得以色列影視學院獎的肯定。

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服役期間慘遭車禍重創！失語、失憶後奇蹟復健重返演藝圈

然而在演藝事業剛起步之際，巴爾貝爾弗在軍中擔任電台記者期間遭遇嚴重車禍，導致語言與行走能力受損，甚至一度患上失憶症。

經歷了漫長且艱辛的復健過程，她透過創作音樂與演唱重獲新生，並於 2016 年強勢重返演藝圈，陸續接演《媽媽的天使》（Mama's Angel）等多部熱門影集與電影。她過去受訪時曾樂觀表示，雖然過程極其痛苦，但「當一切都變好、正常運作時，就沒必要一直回想過去」，展現極具韌性的生命力。

巴爾貝爾弗Bar Belfer（Facebook@Bar Belfer）

遺留丈夫與幼女！以色列演藝圈哀悼傳奇女星落幕

巴爾貝爾弗離世後，留下了丈夫沙哈爾柯恩（Shahar Cohen）與兩人年幼的女兒，許多以色列影迷與演藝圈好友皆表達深切哀悼。巴爾貝爾弗雖然年輕驟逝，但她從年少成名到戰勝車禍重創、再到重新回歸藝術創作的傳奇一生，已在以色列影壇留下無法抹滅的優雅身影。

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