曾演出《星空奇遇記》、《變種特攻》作品的資深男星柏德烈史釗活（Patrick Stewart），日前由洛杉磯法醫事務所公布死訊，確認他已於當地時間上月28日在洛杉磯住處離世，享壽86歲，其死因證實為心肺驟停及路易氏體失智症（Dementia with Lewy Bodies，簡稱 DLB）併發症。



根據外媒報導指出，史釗活的死亡文件同時載明，家屬已於11月3日選擇以「水化葬」安排後事。所謂「水化葬」又稱「鹼性水解」（Alkaline Hydrolysis），與傳統火葬以火焰燃燒不同，它是將遺體置入密閉容器，加入水與氫氧化鉀或氫氧化鈉等鹼性物質並加熱，藉此加速分解軟組織，整個過程約需數小時，最後留下的骨粉可交由家屬保存、安葬或撒放；相關人士指出，這種方式相較火葬更為環保。

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史釗活的妻子、美國創作歌手Sunny Ozell近日在社群發文，透露在丈夫辭世兩周後才鼓起勇氣抒發心情。她坦言自己目前仍深陷悲傷，但對兩人攜手走過的近20年充滿感激，形容彼此真誠相待、相知相愛，且在相處過程中都讓對方成為更好的人。

Sunny Ozell也寫道：

大眾對派翠克離世的反應讓我深受震撼——雖然他能觸動這麼多人的心弦我一點也不意外，但大家所湧現出的哀傷與不捨，依然令我由衷感動。謝謝你們所有人的慰問，這對我來說意義非凡。

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