第75屆環球小姐選美大賽（Miss Universe）24日晚間在美國屬地波多黎各首府聖胡安登場，地主國佳麗珍妮佛巴雷托（Jennifer Barreto）擊敗全球115名對手，成功摘下后冠，不僅替波多黎各拿下第6座環球小姐冠軍，也成為這項選美賽事史上首位已婚且育有子女的冠軍。拉丁美洲佳麗更一舉包辦前三名，成為本屆賽事最大贏家。



波多黎各睽違20年再奪后冠

根據美國聯合通訊社報導，現年27歲的巴雷托是心理學及社會工作專業人士，曾代表波多黎各聖塞巴斯提安（San Sebastián）參加地方選美賽事。她在決賽中脫穎而出，拿下波多黎各睽違20年的環球小姐后冠，也是該國第6度奪得這項殊榮。

來自波多黎各的珍妮佛巴雷托Jennifer Barreto奪下環球小姐冠軍。（Instagram＠jenniferbarretopr）

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亞軍由多明尼加代表努涅斯（Melissa Núñez）獲得，季軍則是委內瑞拉佳麗維加斯（Clara Vegas Goetz），菲律賓及紐西蘭代表則分別拿下第4、5名。根據比賽結果，30名準決賽佳麗中有13人來自拉丁美洲，最終12強也有7人來自該地區，展現拉美選美實力。

多明尼加代表努涅斯（Melissa Núñez）獲得環球小姐2026亞軍（Instagram@melissaxnunez）

巴雷托的勝利也具有歷史意義。環球小姐主辦單位2023年取消已婚女性及母親不得參賽的限制後，她成為首位以已婚媽媽身分奪冠的佳麗。決賽問答環節中，她被問及人工智慧快速發展之際，人類不應失去什麼價值時，回答應負責任地使用AI，並強調真正的價值在於言行一致，即使面臨困難也應堅守原則。

委內瑞拉佳麗維加斯（Clara Vegas Goetz）奪下環球小姐2026季軍（Instagram@claravegasgoetz）

不過，本屆賽事在光鮮舞台背後也爭議不斷。部分非洲國家及尼泊爾佳麗因美國簽證問題被迫退賽，東南亞多國代表則因主辦單位與泰國企業人士之間的合約糾紛缺席。此外，去年賽事曾爆出評審辭職及疑似操縱比賽結果等爭議，今年評審制度的透明度也持續受到質疑。

主辦單位另宣布，2027年第76屆環球小姐大賽將由哥斯達黎加主辦。不過，這項決定也因主辦組織內部的合約及主辦權爭議，再度引發外界關注。

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